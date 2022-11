Qué es el acento madrileño y por qué en realidad no existe como tal

Cuando se trata de idiomas, siempre hay una tremenda confusión sobre si existe o no acento entre las personas de diferentes ciudades. Sin embargo, en España te puedes encontrar con estas seis lenguas oficiales:

Castellano.

Valenciano.

Gallego.

Catalán.

Euskera.

Aranés.

De hecho, hay personas que incluso aseguran que los madrileños tienen un acento diferente al del resto de provincias.

Puede que incluso hayas escuchado eso de que los madrileños dicen que son de "Madriz" o que siempre meten un "ejque" cuando hablan. Aunque también hay personas que aseguran que los madrileños no tienen acento. No obstante, en este artículo, te vamos a revelar en qué consiste el acento madrileño y por qué en realidad no existe como tal.

¿Qué idioma hablan los madrileños?

Los madrileños hablan castellano, pero a veces, pensamos que tienen un acento diferente al del resto de provincias. Esto es debido a que utilizan laísmos y leísmos de manera constante en su vocabulario.

Entonces… ¿se podría decir que utilizar laísmos y leísmos es incorrecto? Pues lamentablemente según la RAE (Real Academia de la Lengua) el laísmo u otras incorrecciones sintácticas, de gramática o léxicas, son incorrectos para el uso de un buen castellano.

¿Qué es el laísmo?

El laísmo es hablar utilizando "la" y "las" de un pronombre personal como objeto indirecto, en lugar de utilizar "le" o "les" que sería la forma correcta.

¿Qué es el leísmo?

El leísmo es hablar utilizando "le" o "les" de un pronombre personal como objeto directo, en vez de utilizar "lo", "la", "los" y "las". Sin embargo, hay una excepción, ya que se puede utilizar "le" y "les" cuando el pronombre es masculino y se refiere a personas o cosas.

[Cómo evitar el leísmo, el laísmo y el loísmo]

3 palabras que se suelen pronunciar de forma diferente en el habla madrileña

Seguro que si conoces a algún madrileño has escuchado expresiones como:

Ejque.

Pejcao.

Ajco.

En lugar de pronunciar:

Es que.

Pescado.

Asco.

Sin embargo, debes saber que estas mismas expresiones son frecuentes en otras zonas de España, como el noroeste de Castilla La Mancha. ¿Sabías que hay incluso un libro denominado El Ejke madrileño donde se analiza si es correcta o no dicha pronunciación?

Por otro lado, hay autores como Jose María Blanco que han llegado a dividir el idioma madrileño en tres grandes grupos denominados:

Grupo pijo: donde predominan los tonos nasales, tímidos, desganados y como si se hablase con la boca llena.

donde predominan los tonos nasales, tímidos, desganados y como si se hablase con la boca llena. El habla de barrio: aquí se focalizaría el leísmo y el laísmo.

aquí se focalizaría el leísmo y el laísmo. La versión cheli-macarra: donde se usan términos como piba, tronco y debuten entre otros. junto con el habla chulesca y macarra.

¿Todos los madrileños hablan igual?

Evidentemente, no todos los madrileños utilizan las mismas expresiones o formas de hablar. De hecho, hay diferencias sociales que determinan la manera de hablar como pueden ser:

La familia y educación que hayan obtenido.

Las amistades con las que se haya rodeado.

La zona donde haya crecido.

La época del año en la que haya venido al mundo.

¿Por qué es importante hablar bien?

El habla es importante porque aprendes a relacionarte con otras personas, y sirve para que los demás de alguna manera te etiqueten. De hecho, por la forma de hablar se puede determinar de qué parte de España es la persona e incluso, en una entrevista de trabajo te pueden descartar el perfil.

Cabe señalar que los seres humanos vivimos rodeados de cientos de lenguas diferentes que utilizamos para construir puentes de unión léxica entre los diferentes seres humanos. Además, hay personas que forman un papel decisivo donde las palabras sirven como lazo de unión, reconocimiento y comprensión.

Y es que, el lenguaje verbal nos permite expresar sentimientos, vivencias, necesidades y emociones. Finalmente, cabe destacar que el lenguaje verbal sirve como elemento clave para el desarrollo y la comunicación entre otras personas.

¿Qué tipos de lenguaje hay en España?

Actualmente, se puede decir que el lenguaje posee la capacidad de transmitir información a través de la palabra, la escritura o el lenguaje corporal. A continuación, te mostramos algunos ejemplos del lenguaje:

Lenguaje a través de símbolos: son frecuentes de encontrar en los semáforos, señales de tráfico…

son frecuentes de encontrar en los semáforos, señales de tráfico… Lenguaje corporal: donde a través de gestos y mímica se intenta trasmitir una idea.

donde a través de gestos y mímica se intenta trasmitir una idea. Lenguaje a través de códigos lingüísticos: es lo que se denomina comúnmente como lenguaje oral o habla.

En definitiva, el lenguaje es el medio a través del cuál el ser humano puede comunicarse y entenderse en cualquier idioma con otras personas. Aunque el tono de voz y los gestos son un factor clave para poder transmitir lo que se quiere decir. De hecho, si hay niños pequeños, seguro que les hablas con un tono más suave y recalcas aquellas palabras que quieres que identifique con mayor facilidad.

Por este motivo, cuando hay menores en el hogar, es importante cuidar el habla y tratar de no utilizar ironías o expresiones incorrectas del idioma, porque puede que se hagan un lío si no están acostumbrados al idioma.

Con esta información esperamos que hayas entendido porqué las personas de Madrid no tienen acento, aunque te parezca lo contrario. Y ahora que ya sabes cuál es la mejor manera de practicar un idioma, es hora de que lo pongas en práctica con tus familiares y amigos.

Incluso puedes practicar con un idioma nuevo para ver como suena la pronunciación y los tonos verbales. Recuerda que apoyarse en el lenguaje corporal puede ayudarte a entender las cosas más rápidamente. ¿Te animas?

