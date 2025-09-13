Explosión en un bar en Vallecas, en directo | Una explosión en un bar de Madrid deja 14 heridos, uno de ellos en estado de gravedad
De acuerdo a los servicios de Emergencia, la explosión ha ocurrido a las 15:00 horas de este sábado, 13 de septiembre de 2025, en un local situado en la calle Manuel Maroto. La detonación ha dejado al menos 14 heridos, uno de ellos grave.
Al bar han acudido 13 dotaciones de Samur-Protección Civil y 17 de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de varias unidades del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) de la Comunidad de Madrid.
Los bomberos todavía permanecen en el lugar de los hechos y están realizando trabajos de desescombro.
La tarde de este sábado, 13 de septiembre de 2025, se ha registrado una explosión en un bar de Madrid que ha dejado un balance de 14 heridos, uno de ellos de gravedad.