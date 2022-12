Los médicos se encierran en la dirección general de RRHH de Madrid para forzar a Ayuso a negociar

El comité de huelga de médicos de Madrid ha dado un paso más para forzar la negociación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Desde la secretaria general del sindicato convocante de la huelga (AMYTS) acaban de anunciar que se van a encerrar en la dirección general de RRHH de la Comunidad de Madrid.

"Los 10 miembros del comité de huelgas presentes hoy nos quedamos en esta sala hasta que venga a alguien del Gobierno para que nos dé una solución", ha afirmado Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS, a las puertas de la Dirección General de RRHH.

De esta forma, AMYTS redobla sus esfuerzos por llegar a un acuerdo con la Consejería de Sanidad tras más de cuatro semanas de huelga y en la que ha sido su primera reunión tras 12 días sin ningún contacto entre las partes.

[El Colegio de Médicos y AMYTS se acusan de "politización" en la huelga de Madrid]

Fue el pasado viernes, dos de diciembre, cuando la Consejería de Sanidad dio las negociaciones por terminadas al filtrarse un audio en el que una sanitaria, perteneciente a dicha movilización, hablaba de llevar los paros hasta mayo. Es decir, alargar la huelga para poder perjudicar lo máximo al Gobierno actual, el de la presidenta Ayuso.

AMYTS negó dicha interpretación del mensaje de voz e insistió en que se trataba de una manifestante informado de las diferentes opciones que tenían para continuar la huelga. Pero a la Consejería de Sanidad y al Gobierno regional no le sirvieron dichas negociaciones.

[Una sanitaria revela en un audio que la huelga debe llegar a las elecciones en Madrid: "Nada de treguas"]

Ahora, 12 días después, Sanidad había citado al Comité de Huelga en la dirección de recursos humanos. Pero, ante la ausencia de "cualquier interlocutor válido", dicho organismo ha decidido encerrarse.

"Cuando subamos ya no saldremos hasta que no venga alguien que nos ofrezca algo que no sea más de lo mismo", ha explicado Hernández.

Además de este encierro en la Dirección General, esta noche varios centros de salud protagonizarán noches blancas por la Atención Primaria con encierros en varios de ellos para informar y visibilizar de la huelga de Médicos de Familia y Pediatras.

Tal y como ha notificado el sindicato esos centros serán: Huerta de los Frailes (Leganés),

Ciudades (Getafe), Cuzco (Fuenlabrada), Dos de Mayo (Móstoles), Arroyomolinos, Peña Prieta (Vallecas), General Ricardos (Carabanchel), Los Ángeles (Villaverde), Rosa de Luxemburgo (San Sebastián de Reyes), y el CS Monóvar.

Peticiones

El anuncio del encierro se ha realizado durante un receso de la reunión que el comité de huelga mantenía con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. A su llegada, a las 9,30 horas de la mañana, Hernández ya aseguraba que la condición indispensable para detener la huelga era que la Consejería de Sanidad ponga sobre la mesa de negociación 42 millones de euros.

La secretaria general del sindicato médico ha informado que esa cantidad serviría para desconvocar la huelga, aunque no para solucionar la situación en la Atención Primaria, reiterando la necesidad de un 25% mínimo de la inversión total en Sanidad.

"Si no son capaces de situar esos 42 millones, no podemos creerles y en ese caso nos deberemos a lo que digan los profesionales, que nos dicen que hay que continuar", ha recalcado.

Guerra entre médicos

El encierro del comité de huelga se produce mientras que los médicos de Madrid intentan sofocar la guerra interna que se ha creado esta última semana cuando, el pasado lunes, el Colegio de Médicos pidió a AMTYS que desconvocaran la huelga.

El mensaje, remitido a los medios y usado por el Partido Popular para quitar valor al sindicato, no sentó nada bien a la dirección de AMYTS que se enzarzó en un cruce de descalificaciones con el Colegio Profesional.

El choque ha ido más allá y, este jueves, AMYTS ha llamado a una cita multitudinaria a la mayoría de las sociedades científicas médicas para que mostraran su repulsa a las declaraciones del ICONEM.

[El Colegio de Médicos pide a AMYTS que desconvoque la huelga de la atención primaria de Madrid]

Aunque el motivo de la convocatoria abierta a medios era apoyar al sindicato de los médicos madrileños en su huelga, todos ellos han enviado un comunicado en el que han atacado duramente al organismo colegial presidido por Manuel Martínez Sellés.

"Lamentamos que el ICOMEM defienda la explotación laboral de sus colegiados dejando a miles de madrileños sin Médico de Familia o Pediatra perdiendo estos beneficios, incumpliendo el código deontológico de la profesión médica (artículos 37, 42, 45 y 47), extrapolando sus funciones y saliendo de su ámbito de actuación en un papel de aliado político y no de mediador", han manifestado.

Sigue los temas que te interesan