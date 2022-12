"Somos nosotros o Sánchez": Feijóo plantea un año electoral polarizado en el voto útil

"O nosotros, o Sánchez". "O Sánchez o España". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, han cerrado filas este lunes durante la cena de Navidad de los populares madrileños a las puertas de un año electoral polarizado.

Con el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios, a los que Feijóo ha calificado de "basura política", los populares se han dado un baño de multitudes para acusar a líder socialista de abocar a España a un 2024 con referéndum de autodeterminación si el Partido Popular "no lo remienda".

"Si no lo paramos, el 2024 estará lleno de referéndum y de consultas ilegales para acabar teniendo al frente del País Vasco al señor Otegi y al frente de Cataluña a los independentistas", ha dicho la presidenta del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso.

[Feijóo y Ayuso sellan la "paz" en el PP: "Vamos a volver a ser el partido que fuimos"]

Ayuso y Feijóo han coincidido en rechazar la moción de censura contra Sánchez (que reclaman Cs y Vos) pese a los hechos que se han ido aconteciendo durante las últimas semanas. Y han insistido en la necesidad de concentrar en el PP el voto útil a las puertas de dos periodos electorales (autonómicas y generales). Porque, han señalado, sólo habrá dos opciones de gobierno: o el PP o el PSOE y sus socios.

También en clave electoral, ambos líderes han escenificado su unidad dejando atrás el fantasma de las Navidades pasadas: Pablo Casado.

Y es que, este lunes el PP madrileño ha olvidado que, precisamente una cena como esta, la de 2021, fue la que inició la lucha entre la cúpula de Génova y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso (y que acabó con la marcha de Pablo Casado).

Este lunes, el PP madrileño ha reunido a cerca de un millar de afiliados y simpatizantes en el polideportivo municipal de Alcobendas, en un acto en el que también ha estado presente el alcalde José Luis Martínez Almeida, además de otros cargos del partido.

Moción de censura

Desde la cúpula de Génova, el presidente del PP ha rechazado la propuesta que le han reiterado esta semana desde Vox y Ciudadanos para presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Feijóo ha acusado a Inés Arrimadas y a Santiago Abascal de no pensar en los intereses generales del país porque la moción "está abocada al fracaso" y solo serviría a Sánchez para brindarle una victoria parlamentaria "cuando sabemos que ha perdido a la mayoría social" de los ciudadanos.

El líder del PP ha exigido la convocatoria de elecciones anticipadas porque, a su juicio, es el momento para que los españoles tomen la palabra. "Si Sánchez confía en que está haciendo lo correcto como dice, no tiene nada que temer", ha añadido.

En la misma línea, Ayuso ha explicado que aunque el Gobierno de Sánchez es "legítimo", "si ahora mismo fuera a unas urnas se caería estrepitosamente".

[Casado responde a Ayuso tras anular el PP la cena de Navidad: "Ayer murieron 100 personas por Covid"]

Feijóo ha situado a Madrid como un lugar "clave" para un triunfo electoral, "con un resultado contundente en el Ayuntamiento, espectacular en la Comunidad y con el apoyo masivo al PP en las elecciones generales".

Isabel Díaz Ayuso y Alberto Nuñez Feijóo durante la cena de Navidad del PP Madrid. PP Madrid

Por su parte, una pletórica Isabel Díaz Ayuso ha descrito la carrera electoral como si fuera una maratón. "Primera parada en cinco meses", ha dicho en alusión a las elecciones autonómicas. "Y después vamos a expulsarles de absolutamente todas las instituciones del Estado", ha añadido. Feijóo ha hablado directamente en términos de asaltos, como si se tratara de un ring político.

El "tirano" Sánchez

Feijóo ha utilizado su intervención para ponerse frente al "Gobierno más dividido de su historia", con "menos respeto a nuestras instituciones", y "más radical de la historia democrática". El líder de la oposición ha asegurado que Sánchez no cree en su Gobierno y se rodea de ministros "que se miran de reojo" y están haciendo "más cálculos sobre su futuro que sobre las necesidades de los ciudadanos".

El líder de la oposición también ha tenido tiempo para recordar lo ocurrido el pasado viernes. "En un solo día", ha dicho, el PSOE impulsó la derogación de la sedición "para favorecer a quienes atacan al Estado", rebajas en las penas de malversación "a la carta de los malversadores" y se consumó "el asalto de Sánchez al Constitucional".

"Quiero un Gobierno que baje el IVA de los productos básicos, no las penas de los condenados; que devuelva a los trabajadores con rentas medias y bajas lo que pagaron de más en el IRPF, no que reforme la ley para permitir la corrupción", ha dicho en su intervención. Un Gobierno que "genere empleo para los españoles, no para los amigos y familiares del presidente y sus ministros", ha enfatizado dejando un largo silencio que se ha llenado de aplausos.

[Feijóo deja manos libres a Ayuso para luchar contra "el peor Gobierno de la democracia"]

Por su lado, Ayuso ha acusado a Sánchez de actuar como un "tirano" y ha insistido en que "nada ni nadie está por encima de la ley". Ayuso ha coincidido con Feijóo en acusar a los nacionalistas de romper "la convivencia en Cataluña". "Pero que no piensen que desde Madrid nos vamos a quedar quietos", ha avisado.

Antes empezar la cena navideña de los populares madrileños, Feijóo ha prometido a sus votantes que va "a devolver a España a la senda del crecimiento económico, el respeto institucional, a hacer reformas, no rupturas y a gobernar con la mayoría, para todos los españoles".

La cena se ha celebrado en el polideportivo municipal de Alcobendas. PP Madrid

Sigue los temas que te interesan