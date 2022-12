Ayuso rechaza los "experimentos fracasados" de la izquierda y exige respetar a los jueces

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha usado el acto conmemorativo del 44º aniversario la Constitución para criticar al Gobierno de Pedro Sánchez por no respectar a los jueces y seguir destrozando España con "experimentos fracasados".

"Hemos de reafirmar lo que nos hemos dado -ha dicho refiriéndose a la Constitución-, y no dejar que nos arrastren los que nos llevan a experimentos fracasados, inauténticos. Que nos dejen hacer este futuro que está por construir".

En un discurso de algo más de 17 minutos, Ayuso ha asegurado que la Carta Magna ha propulsado la etapa "más plena de paz" de la historia de España. "La Constitución supuso la devolución de España a los españoles".

La presidenta de la Comunidad ha asegurado que "los ataques" que está sufriendo la Constitución la están haciendo más fuertes. "Al desatar y el delito se han premiado en este país a costa de la Carta Magna y de la España de todos", ha lamentado.

En este sentido, Ayuso ha asegurado que todo está siendo puesto en peligro por los que "nada aman". "La efeméride de hoy debemos usarla para que los españoles de bien podamos exigir vivir juntos y en paz", ha añadido.

"Como nación -ha enumerado- nos preocupan las pensiones, la energía, lo digital. Queremos vivir y convivir y estamos obligados a cambiar la desconfianza por entusiasmo".

Ayuso ha acusado al Gobierno de llevar a España hacia experimentos "fracasados". "Los que quieren mal a España son los que acaparan los discursos mientras que la España fiel siente desasosiego", ha insistido.

Soberanía nacional

"Tenemos que poner todo nuestro empeño en reforzar el prestigio de la Justicia: no se pueden cuestionar las sentencias cuando no nos son favorables, ni descalificar a los jueces que las dictan", ha añadido.

Recordando su proyecto de apertura a Hispanoamérica como una "historia de éxito colectivo", Ayuso ha resaltado la figura del rey Juan Carlos I como "referente mundial" de la forma de la Constitución.

Sin olvidar el problema del independentismo, Ayuso ha calificado el federalismo como un problema que quitaría la soberanía al poder nacional. "No puede haber un estado débil que no se atreva a resolver los problemas nacionales. No somos un estado plurinacional, sino una monarquía parlamentaria con autonomías".

Ha añadido que "la deslealtad al sistema lleva a un federalismo que destruye la soberanía nacional y que quienes lo proponen de mala fe saben que en lo federal está el germen de la negación y la destrucción de la soberanía nacional".

Imagen de la Real Casa de Correos durante el acto del Día de la Constitución celebrado este viernes. CAM

Ante la situación de España, Ayuso se ha hecho una pregunta: ¿Qué podemos hacer? "Debemos de dejar de premiar la deslealtad y escuchar a quienes construyen y no destruyen".

La líder de los populares madrileños también ha tenido unas palabras para la figura de la banda terrorista ETA después de que en el Congreso se haya montado una gran polémica por llamar "filoetarra" a un miembro de EHBildu.

"España siempre estará en deuda con las víctimas y con sus familias. No podemos dejar que reescriban la historia", ha enfatizado siento interrumpida por gran aplauso del público.

Derribando un enfrentamiento entre regiones basándose en el sistema autonómico, la presidenta ha insistido en que "si este viejo y precioso barco se hunde, nos hundimos todos".

El discurso de la presidenta ha terminado con tres vivas, a la Constitución, al rey y a España, que ha sido colmado por un largo minuto de aplausos. Mercedes González, delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, y el socialista Rafael Simancas no se han levantado.

Tirano es Franco

Esta misma semana, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, la presidenta Ayuso ha acusado a Sánchez de ser un "tirado". Unas palabras que ha aprovechado a responder la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

La socialista, en un discurso muy político como ha sido el de Ayuso, ha acusado asegurado que el único tirado ha sido "Franco". "Y la única dictadura, la franquista".

La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid también ha recordado el "éxito de país" que ha supuesto la ayuda del Gobierno de España durante la guerra de Ucrania. Y ha continuado reprochando al Partido Popular cosas como la renovación del Consejo General del Poder Judicial. "Las trabas que se han puesto no son precisamente ejemplares",



"Cuando la lógica del bloqueo se impone, la democracia se resiente", ha lamentado al tiempo que ha reprochado la actitud de algunos parlamentarios (los del PP) que incurrieron en "ataques personales" contra Irene Montero, la ministra de Igualdad.

