Ciudadanos busca candidato a la Comunidad de Madrid en plena batalla por su supervivencia

Ciudadanos concurrirá a las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid en mayo de 2023. Así lo ha confirmado Begoña Villacís, que ha adelantado este martes que su partido volverá a presentar tras la desaparición de los naranjas de la Asamblea de Madrid en los comicios de mayo de 2021.

"Sí, vamos a luchar, vamos a presentarnos a la Comunidad. El 4-M se produjo una situación muy triste para el partido, ya no es por la no representación, sino porque han cambiado muchas cosas desde que no estamos", ha dicho Villacís este mates en rueda de prensa, poniendo énfasis en la necesidad de recuperar a nivel regional una alternativa liberal.

Así, Ciudadanos, en plena refundación del partido, busca a un candidato fuerte para lograr escaño en la Comunidad de Madrid tras la debacle de 2021, cuando pasó de 26 escaños a cero. Por aquel entonces Edmundo Bal era cabeza de lista tras la dimisión de Ignacio Aguado como vicepresidente de la Comunidad de Madrid tras la fallida moción de censura en Murcia y el transfuguismo de diputados.

Dos años antes, en 2019, Ciudadanos dio la sorpresa y consiguió 629.940 votos en la Comunidad de Madrid, el 19,5% del total, lo que se tradujo en 26 escaños en la Asamblea, sólo a cuatro del Partido Popular.

Ciudadanos se juega su futuro

Con la supervivencia de Ciudadanos en juego, ya fuera no sólo de la Asamblea de Madrid, sino también del Parlamento andaluz y con una presencia casi testimonial en la Junta de Castilla y León, los naranjas buscan volver a la una de las plazas más importantes del tablero político: Madrid.

Ante este panorama, Begoña Villacís ha defendido la necesidad de recuperar a nivel regional una alternativa liberal, aunque no ha aclarado bajo qué siglas concurrirán en este espacio político. Tampoco qué nombres suenan para liderar un proyecto que tiene como objetivo volver a sentarse en la Asamblea de Madrid, donde las encuestas apuntalan cada vez más al PP de Isabel Díaz Ayuso en detrimento de Vox, que perdería apoyos.

Para Villacís lo importante es conseguir que Madrid sea una "región competitiva, reformista y abierta", para lo que entiende imprescindible que haya una opción liberal que se decidirá tras el proceso de refundación en el que está sumida la formación a nivel nacional y de la que ella forma parte. "Determinará cómo nos presentamos, con qué siglas lo hará el espacio liberal o el nombre. No puedo adelantar pantallas", ha remarcado.

Villacís... ¿al Ayuntamiento?

Villacís, actual coordinadora de Ciudadanos en Madrid después de que dejase el cargo Ignacio Aguado, tampoco ha aclarado si será la candidata del partido al Ayuntamiento de Madrid, donde hoy es vicealcaldesa. Lo que sí ha dicho es que en su partido no funcionan las designaciones a dedo y que serán los afiliados los que tengan "la última palabra".

Quien parece que no duda de ello es la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que este lunes fiaba el futuro del partido a Madrid y se mostraba convencida de que su partido será "decisivo" en las autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023.

Con encuestas que aseguran que Ciudadanos desaparecerá de ayuntamientos y comunidades autónomas, Arrimadas confía en las posibilidades del partido en el Ayuntamiento de Madrid. Allí las encuestas dan entre tres y cuatro escaños a Ciudadanos, por lo que serán claves para decantar la balanza, ya que la izquierda podría estar a un sólo concejal de arrebatarle la alcaldía al popular José Luis Martínez-Almeida.

Arrimadas tiene confianza plena en que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que "puede ser perfectamente alcaldesa de Madrid". "Las áreas que mejores resultados están dando en Madrid son las Ciudadanos", afirmó Arrimadas este lunes en TVE.

