Los médicos reconocen que la sanidad de Madrid "no es la peor", pero lo desvinculan de la huelga

"La situación de la sanidad de Madrid no es peor que en otras regiones, pero eso no tiene que ser una excusa para no mejorar las condiciones de los profesionales", con estas palabras ha resumido Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, la huelga que, desde hace cuatro días, se vive en la sanidad regional.

Durante una rueda de prensa conjunta con el sindicato convocante, AMYTS, y varias sociedades científicas, el máximo representante de los médicos madrileños se ha mostrado "sorprendido" por el interés informativo que está teniendo la sanidad madrileña estas semanas cuando "otras CCAA", que están peor, "no están en los medios de comunicación".

Tras la lectura de un comunicado conjunto en el que las sociedades científicas, las plataformas, los sindicatos y el órgano colegial se han mostrado "unidos" para hacer frente a las deficiencias del sistema de Atención Primaria, Sellés ha lamentado la polarización del conflicto.

Tras preguntas de varios medios de comunicación, el presidente del Colegio de Médicos ha destacado que, en muchas ocasiones, se intenta buscar el "informe" que deje mal a Madrid, sin mirar "más allá" y ver el problema en su conjunto.

Sellés ha añadido que el mensaje de que Madrid "gasta menos en Atención Primaria", es un "mensaje sin fundamento" que pretende "demonizar el sistema sanitario". "Que no es el mejor", ha añadido, "y tiene un margen de mejora".

"La financiación en Atención Primaria es variable de unas CCAA a otras. Lo deseable es el 25% y en Madrid tenemos ciertas peculiaridades como hospitales de tercer nivel con gran inversión que cubren parte de la Atención Primaria", han añadido desde el Colegio de Médicos de Madrid.

También desde el Colegio Oficial de Médicos, Rafael Carlos Ortega Gómez ha puesto recordado que la región es de las pocas Comunidades Autónomas en las que "hay turno de mañana y de tarde en prácticamente la mayoría de los centros de salud".

Por su parte, el representante de la sociedad de médicos de familia Semergen ha insistido en que en todas las autonomías "hay un déficit de financiación" y no sólo en Madrid. "La OMS recomienda invertir un 25% del total del presupuesto sanitario en Atención Primaria", ha recordado, una premisa que no cumple ninguna región.

El acto, al que también han acudido los representantes de AMYTS, ha servido a los médicos para denunciar el fracaso en la reapertura de los puntos de Atención Continuada (PAC).

28 renuncias

Tal y como ha informado Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS, un total de 28 médicos de los SUAP han renunciado a su puesto de trabajo desde que se inició la reapertura de los centros de atención 24 horas.

"A ninguno nos gusta el nuevo plan, porque afecta a la vida de nuestros compañeros como la atención a nuestros pacientes", han insistido desde Semergen.

Los representantes de los médicos de Familia han recalcado que su comunicación con la Consejería es continua, sobre todo desde el punto de vista del Colegio de Médicos de Madrid (ICONEM), pero que con las recientes destituciones todo se ha paralizado.

La base principal del manifiesto que se ha leído este jueves es valorar la unión del colectivo médico y ofrecer ayudas y propuestas a la Comunidad de Madrid "para aplicar y poder paliar todo este desperfecto del plan de urgencias extrahospitalarias"

Uno de los principales problemas de las Urgencias Extrahospitalarias rurales es la falta de salarios competitivos para atraer a los médicos a estos puestos y, según los afectados, la "desorganización".

"No nos parece sensato que se nos comunique cada día dónde trabajamos. Esto genera una tensión añadida a la práctica de la Urgencia", ha denunciado la plataforma en defensa de los SAR (Servicios de Atención Rural).

Una de las soluciones que plantean los médicos es recurrir a los facultativos mayores de 55 años que ya no pueden hacer guardias del 112. Pero la Consejería de Sanidad rechazó esta opción.

Aun así, una de las líneas rojas del colectivo médico es la planificación. "Hay compañeros con tres centros de salud en unos días. Se les comunica dónde van a trabajar por burofax 12 horas antes y así no pueden programar su vida", han denunciado.





