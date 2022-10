Isabel Díaz Ayuso rechaza la propuesta de Rocío Monasterio de anular la ley Trans de Madrid

Vox ha querido marcar la agenda política de la capital madrileña, pero su propuesta no ha tenido ni cuatro horas de vida. Y es que, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado la petición de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, de derogar la Ley Trans autonómica.

La normativa la aprobó Cristina Cifuentes en 2016 y nunca ha sido motivo de discrepancia por parte del equipo de la presidenta regional. Aun así, Vox ha visto en las últimas declaraciones de Ayuso sensaciones de "malestar" con la "política de la identidad de género".

Unas apreciaciones que parecen estar muy lejos de la realidad. Horas más tarde de la petición por parte de Monasterio, Ayuso ha sido tajante y ha rechazado la propuesta. "No se va a hacer así. No me parece que sean las formas para hacerlo. No voy a seguir a Vox, no me sumaré a ellos".

Horas antes, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid aprovechaba el debate de la Ley Trans en el Congreso de los Diputados para pedir a Ayuso derogar su ley autonómica.

"Si Díaz Ayuso y Feijóo dicen que la ley Montero es tan mala, que deroguen la de la Comunidad de Madrid para defender a los niños y a las mujeres", aseguraba Monasterio durante una visita al barrio de Lavapiés.

A este respecto, Ayuso ha querido separar las normativas. Por un lado, defendía su legislación y, por el otro, aseguraba que se trata de un debate "importante" que ella va a afrontar, pero que lo tiene que hacer "con criterio y responsabilidad".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha calificado la normativa de ser tan "nefasta" que tiene dividido al Gobierno "por la mitad". Por ello, ha pedido esperar a que se apruebe la ley y, cuando eso ocurra, "tomaré medidas con unas leyes que son muy mejorables".

"No lo haré como hace Vox, creo que no se tienen que tomar estos debates de estas maneras", ha finalizado.

Propuesta de Vox

Concretamente, lo que ha solicitado Vox ha sido la derogación de la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación.

Vox insiste en que la ley genera "problemas muy serios para las familias" mientras que relega la "defensa de la identidad de la mujer".

"¿Si la Ley Trans defiende la autodeterminación de género, dónde está la lucha de las mujeres para su identidad, dónde ha quedado todo eso?", ha remarcado Rocío Monasterio.

Hay que recordar que, hace un año, el PP, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos tumbaron la Ley de Igualdad de Vox que incluía, entre otros, la derogación de la ley trans junto a la de Protección Integral contra la LGTBIfobia y Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual también aprobada en el mandato de Cifuentes.

Ahora, Monasterio cree que puede convencer con "diálogo" al Partido Popular. Una conversación que Ayuso ha cortado de raíz.

