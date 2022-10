Ossorio decide no debatir de las muertes por Covid en las residencias porque "ya está superado"

Más Madrid y PSOE han pedido este miércoles la dimisión o el cese inmediato del vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio. El líder popular compareció hace unas horas y declaró que las familias ya habían "superado" las muertes en las residencias de mayores durante la pandemia.

El partido de Mónica García ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para exigir su reprobación en Pleno. Ossorio, que ha reprochado al Gobierno de España no tomar "medidas rápidas" para hacer frente a la pandemia, sostuvo que las familias iban a volver a pensar que se podrían haber evitado los fallecimientos.

"Creo que eso las familias ya lo han superado. Esto es lo que creo es que no es procedente", ha señalado el consejero en la Real Casa de Correos.

Estas declaraciones son una vergüenza para Madrid.



Exigimos su dimisión o cese inmediato, hay 7.291 razones para que no siga en su puesto ni un día más. https://t.co/Op6BYQ2Hio — Más Madrid (@MasMadridCM) October 5, 2022

A través de su cuenta de Twitter, Más Madrid ha interpretado estas declaraciones como "una vergüenza para Madrid". "Exigimos su dimisión o cese inmediato, hay 7.291 razones para que no siga en su puesto ni un día más", han lanzado desde el partido liderado, en referencia a todas las muertes sin atención médica ocurridas durante el pico del Covid-19.

En declaraciones remitidas a los medios, Mónica García cree que el vicepresidente "ha cruzado todas las líneas rojas y el nivel de inmoralidad de este Gobierno ha tocado techo". "Este señor no puede representar a los madrileños que no solo no hemos olvidad a nuestros mayores, sino que queremos investigar hasta el final lo que pasó", ha defendido.

El secretario general del PSOE y portavoz en la Asamblea, Juan Lobato, también ha reclamado que Ossorio "no debe seguir ni un minuto más" en el cargo, según recoge el PSOE en un comunicado.

"Declaraciones como las que hemos oído hoy demuestran y explican decisiones como las que se tomaron en la pandemia", ha declarado Lobato. "Los únicos que no ponen por encima de todo el respeto a las personas mayores es el Partido Popular de la Comunidad de Madrid", ha expresado.