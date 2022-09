Calendario laboral 2023 de Madrid: ¿por qué no hay festivo por Año Nuevo?

Quedan más de 3 meses para que termine el año 2022, con octubre, noviembre y diciembre aún por delante, pero ya podemos conocer cómo será el calendario 2023 de Madrid respecto a la actividad laboral.

Este miércoles 21 de septiembre, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto por el que se fija esta planificación para los trabajadores respecto al año que viene en la Comunidad de Madrid. El calendario incluye tanto los festivos nacionales como los regionales, quedando dos días de fiesta locales extra que elegirán los ayuntamientos, así quedan 14 días festivos totales en el año. A continuación te mostramos la lista de festivos no laborables que se han anunciado para 2023:

Festivos de 2023 en Madrid

6 de enero (viernes), Epifanía del Señor.

20 de marzo (lunes), por traslado de la festividad de San José.

6 de abril, Jueves Santo.

7 de abril, Viernes Santo.

1 de mayo (lunes), Día del Trabajador.

2 de mayo (martes) Fiesta de la Comunidad de Madrid.

15 de agosto (martes), Asunción de la Virgen.

12 de octubre (jueves), Fiesta Nacional de España.

1 de noviembre (miércoles), Todos los Santos.

6 de diciembre (miércoles), Día de la Constitución Española.

8 de diciembre (viernes), Inmaculada Concepción.

25 de diciembre (lunes), Natividad del Señor.

¿No habrá festivo en Año Nuevo?

Una de las fechas que llama la atención es la del 1 de enero, Año Nuevo, que siempre se considera festivo y que este año cae en domingo. Ante esta situación, normalmente se decide pasar el día de fiesta al lunes siguiente, es decir, se esperaba que el lunes 2 de enero de 2023 fuese festivo, pero no ocurrirá así y se quedará en el domingo.

Sin embargo, sí que habrá un festivo inusual en marzo, el 19 de ese mes, día de San José, que cae en domingo, se pasa al lunes 20 de marzo, quedando un puente más para el año que viene.

Ante esta novedad, algunos usuarios de Twitter se han quejado de que el primer lunes del año no vaya a ser fiesta.

El calendario laboral es una de las informaciones más valiosas para muchos trabajadores madrileños, pues da la posibilidad de planear y prever fechas futuras para asuntos personales y de ocio, como viajes o escapadas, y en los que poder descansar o desconectar del ambiente laboral unos días.

Una gran oportunidad para ello es el caso de las vacaciones de Semana Santa, a principios de abril, o de los puentes, ya que en 2023 habrá dos bastante destacables. Como has podido ver, en mayo, el lunes día 1 y martes día 2 son festivos, que se enlazan con el último fin de semana de abril, quedando así 4 días libres para quienes no trabajen los sábados.

Para disfrutar de otro de los grandes puentes habrá que esperar ya hasta diciembre, pues el 8 de ese mes, fiesta por Día de la Inmaculada Concepción, cae en viernes. Además del 6 de diciembre, día de la Constitución, cae en miércoles, quedando el jueves 7 como día laborable.

