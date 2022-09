Un lío burocrático obliga a mil profesores de Madrid a incorporarse al cole el mismo día que los alumnos

Este miércoles, 7 de septiembre, todos los centros educativos de Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid abrirán sus puertas. El curso 2022/2023 dará sus primeros pasos con la incertidumbre de la puesta en marcha de una nueva ley educativa (la LOMLOE), el fantasma de la inflación sobrevolando las economías familiares y, ahora, un problema más.

Mil docentes de la región iniciarán el curso a la vez que sus alumnos (y no unos días antes, como es tradición). Un problema burocrático ha precipitado este mismo lunes que la Consejería de Educación de Madrid decidiera atrasar la elección de profesores de la bolsa un día más. Esto supone un retraso en la toma de posesión de la plaza y sus correspondientes problemas.

La noticia se conocía al medio día cuando diferentes sindicatos hacían público que se retrasaba la asignación de destinos extraordinaria de septiembre porque "todavía se estaban cerrando las vacantes".

Según fuentes de la consejería de la Comunidad de Madrid, el retraso responde a una petición de las propias Direcciones de Área Territorial (DAT) que son las encargadas de hacer las listas con las vacantes.

De esta forma, el Gobierno de la región explica que "para tener tiempo suficiente para grabar todas las vacantes", se ha permitido atrasar la fecha de asignación.

Desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso quitan importancia al asunto y enfatizan que los docentes estarán en sus puestos "el primer día de clase". Además, añaden que el porcentaje de maestros en esta situación es muy "reducido". Concretamente, "un millar de los 85.000 profesores que hay en la región".

Pero, los docentes sí ven un problema. Normalmente, en los días previos a la puesta en marcha del curso escolar, el profesorado toma consideración de los alumnos a los que va a dar clase o tutorizar (edad, nivel académico, aspectos personales del alumnado…). Esto les permite una mejor puesta en marcha del curso.

Ahora, por el contrario, los maestros denuncian que llegarán "a ciegas" ante multitud de situaciones. "Cuando se inicia el curso, a los tutores se les suele poner al día del alumnado, cómo trabajaron el curso anterior, los alumnos que suelen presentar conflictos, la idiosincrasia de la clase...", ennumeran.

Con esas informaciones (incluso con otras más 'personales', como puede ser un listado de alérgenos o enfermedades que tenga el menor) el docente se prepara su primer día en el aula. Pero este curso no será posible para mil de estos maestros.

Se plantean situaciones que la población general no puede ni llegar a concebir como que, por falta de esos días preparatorios, un tutor de curso no conozca si, por razones legales, el progenitor del alumno puede o no recogerle del colegio.

Madrid insiste en la puntualidad de la situación y en que no ha sido una decisión de la consejería, sino de las Direcciones de Área Territorial, que son las encargadas de hacer los listados de plazas vacantes. "Pasa muchas veces", denuncian fuentes escolares.

El trabajo que realizan las direcciones de área territorial consiste en hacer un recuento con las plazas que quedan vacías en los diferentes centros.

A primeros de septiembre, los docentes que tienen ya su plaza adjudicada acuden al centro y, desde ahí, cada colegio hace un listado de plazas vacantes "bien por bajas o por profesores que tienen un traslado, etc".

Ese listado es el que se tiene que cubrir con los maestros de la convocatoria de septiembre. "Pero, al coincidir con fin de semana, a los centros no les ha dado tiempo a hacerlo y las direcciones de área han solicitado más días", finalizan desde la región.

En nuevo curso escolar contará con 1.239.485 estudiantes (un 0,9% más que durante el 2021/2022), de los que el 54,3% (672.801) acudirá a centros públicos, el 28,9% (358.783) lo hará en concertados, y el 16,8% (207.901) en privados.

En el primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años), se prevé alcanzar los 83.276 matriculados (un 1,1% más que el año pasado), de los que cerca del 60% lo son en centros sostenidos con fondos públicos, teniendo en cuenta que desde el curso 2019/20 la Comunidad de Madrid implantó la gratuidad en esta etapa no obligatoria. Además, se estima que otros 34.604 lo harán en escuelas privadas.

[Las novedades en los colegios de Madrid este curso por la LOMLOE]

Con todo ello, la tasa de escolarización en esta etapa de 0 a 3 pasará al 54,9%, 3,2 puntos más que el ejercicio anterior, una de las más altas de España.

En el 2º ciclo de Infantil (3 a 6 años) el número de niños alcanza la cifra de 173.834, lo que supone un descenso de 5.224 alumnos (un 2,9% menos respecto a 2021/22), circunstancia que también se repite en el caso de Primaria, con 413.596 (3.847 alumnos menos que el año pasado).

