Ayuso pide a Ribera una segunda reunión para poder hacer cambios en el plan de ahorro energético

Tras la polémica generada en torno a las medidas de ahorro energético, el Gobierno ha tenido que convocar una reunión de urgencia. Cita que parece no ser suficiente para la Comunidad de Madrid. En una carta remitida a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la consejería de Medio Ambiente de la región ha pedido una segunda reunión (esta vez entre la ministra y los consejeros) para resolver las "incertidumbres" que suscita el decreto que se pondrá en marcha el próximo 10 de agosto.

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, es quién firma esta carta en la que se reprocha que la reunión ya convocada por el departamento de Transición Ecológica para el martes no da "margen" de actuación a los comerciantes y sectores implicados.

Madrid critica que la comisión consultiva se va a utilizar para "resolver posibles dudas" sobre la aplicación de un Real Decreto que se pone en marcha ese mismo día. "No hay margen de actuación alguno para dar certeza a comerciantes y sectores afectados por las medidas", explica la consejera en su carta.

Por eso, el equipo de Ayuso pide una segunda reunión. En esta ocasión, el encuentro lo protagonizarían los consejeros de Medio Ambiente de todas las autonomías y a la propia ministra. Y es que, la cita del martes estará liderada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Madrid endurece su discurso y afirma que la reunión, que según el Ejecutivo sirvió para explicar el contenido del decreto, no entró en temas concretos.

La cita se celebró el 28 de julio y, según Madrid, sólo se les informó "fuera del orden del día" sobre la existencia del plan de medidas, pero no sobre "medidas concretas que pudieran afectar directamente a sectores económicos determinados".

"Ahora convoca la Comisión Consultiva de Ahorro y Eficiencia Energética, órgano de asesoramiento, y lo hace sin cumplir con la normativa de aplicación, sin recibir a las comunidades; con una antelación mínima de dos días (no son hábiles ni sábado, ni domingo); sin contener el orden del día de la reunión y sin la información sobre los temas, que debiera estar a disposición de los miembros en igual plazo", ha argumentado.

"No" del Gobierno

Ante las insistentes peticiones de la Comunidad de Madrid, el Gobierno ha respondido que esa reunión "a nivel político" ya se celebró la semana pasada. En una entrevista radiofónica, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado que "la semana pasada" ya hubo esa reunión en la que se trasladó el acuerdo al que habían llegado en el Consejo de Ministros.

La ministra ha lamentado que "de nuevo" la dirigente autonómica se sitúe en "el no por el no". Asimismo, ha señalado que no conoce cuál es la respuesta del Partido Popular y "el señor Feijóo tiene que aclarar si está con la señora Ayuso o está con Europa", ha reclamado.

Con todo, ha defendido que la cita del próximo martes es una reunión técnica para "garantizar la correcta aplicación del decreto" porque "lo más importante es el cumplimiento". "No discutimos sobre el contenido, sino cómo implementarlo", ha puntualizado.

La ministra ha asegurado que estas reuniones son habituales cuando se aprueban estas normas porque "siempre" surgen dudas acerca de la interpretación. Así, ha añadido que lo relevante es que todas las comunidades autónomas tengan claro que la norma "está para cumplirla" y que las excepciones están recogidas en el texto.

