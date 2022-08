Las verbenas de Madrid en agosto que no te puedes perder

El verano es una de las épocas en las que más fiestas se celebran. El buen tiempo y las vacaciones facilitan que disfrutemos de diferentes eventos y no hay rincón de España en el que no encuentres donde pasarlo bien. Y aunque los lugares de costa tenga un gran atractivo, lo cierto es que los de interior, como Madrid, no se quedan atrás en cuanto a fiestas populares se refiere.

Finalizado el mes de julio, en el que se celebran fiestas populares como las de Vallecas, llega el turno de agosto. Y es que los fines de semana del octavo mes del año traen las fiestas más castizas junto con las de San Isidro, que tienen lugar en mayo. En concreto, las verbenas se vuelven las protagonistas de las calles y barrios madrileños más auténticos como Lavapiés o La Latina.

Se colocan farolillos, las chulapas y chulapos bailan el chotis agarraos en la calle, se reparte la tradicional limonada, se degustan los famosos bocatas de calamares, el vermú refresca a la multitud… Estos son algunos de los símbolos que representan las fiestas madrileñas de agosto y que, si nunca has vivido, no te puedes perder este verano.

Se trata de unas celebraciones que marcan el estilo más vecinal y festivo del Madrid de antaño, con unos recursos muy humildes pero con ganas de pasarlo bien y disfrutarlo entre amigos y desconocidos, algo que se ha ido manteniendo con mimo hasta estos tiempos.

Fechas de las verbenas de Madrid en agosto

Fiestas de San Cayetano

Del 6 al 7 de agosto

En la zona de Emabajadores y el Rastro se da la primera cita de estas tres fiestas grandes. En honor a San Cayetano, y también conocidas como las 'Fiestas del Cascorro', por la ubicación que las acoge, el 7 de julio es el día grande, pero habrá actividades desde un día antes.

Podrás asistir al campeonato de Mus, a diferentes conciertos, actividades deportivas, la procesión del Santo, desfiles de gigantes y cabezudos o a los famosos puestos de comida tradicional.

Fiestas de San Lorenzo

Del 10 al 11 de agosto

Casi solapándose con las fiestas anteriores, éstas se dan en el madrileño barrio de Lavapies, concretamente en la zona de la calle Argumosa y alrededores. Allí se instalarán puestos de todo tipo y chiringuitos, además de una amplia oferta de cine castizo, baile, música, de nuevo eventos deportivos, partidas de mus y mucho más.

El grueso de las verbenas, repartidas en diferentes días, se desarrollarán cerca de la Iglesia de San Lorenzo, también conocida por su tamaño pequeño como el 'Templo de las pulgas'. Habrá misa y una procesión para los más adeptos.

Fiestas de La Paloma

Del 13 al 15 agosto

Y llega la fiesta grande, que han precedido las de San Cayetano y San Lorenzo y han servido para ir calentando motores. Por lo que, realmente, desde el 6 hasta el 15 de agosto el ambiente festivo no parará.

Además del mus, las competiciones deportivas, la limonada, los conciertos y el chotis, también hay concursos de tortilla de patatas, chocolatadas, eventos culturales, juegos de chinos, teatros infantiles, títeres y, como no, las casetas de la Feria. A esto se suma la misa y procesión correspondiente acompañada de una ofrenda floral.

Y centrándonos en la popular verbena de La Paloma, en honor a la Virgen, esta vez será el barrio de la Latina el que acoja a todos los que quieran disfrutar de ello. El día más grande y que a su vez cierra estas jornadas festivas, es el 15 de agosto, que coincide con la fiesta nacional en toda España.

Si quieres disfrutar de una auténtico ambiente madrileño castizo, esta es la oportunidad perfecta. Además, tienes diferentes fechas para encontrar el hueco perfecto y acudir a las actividades y eventos que más te gusten; solo, con amigos, familia o con quien quieras.

