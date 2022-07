Así puedes subir a la Puerta de Alcalá desde este fin de semana

La Puerta de Alcalá, uno de los monumentos más importantes de Madrid, fotografiado por miles de turistas y que tiene su propia canción, interpretada melódicamente por Ana Belén y Víctor Manuel. De las puertas más conocidas de España, esta obra arquitectónica lleva varios días tapada totalmente por una lona con su imagen y rodeada de andamios, ¿el motivo? Se ha comenzado un periodo de restauración y conservación.

Según explicó el mismo alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, este proceso se quiere llevar a cabo porque se han detectado algunos signos de deterioro, principalmente causados porque se encuentra al aire libre. Según algunos expertos, la pasada gran nevada 'Filomena' afectó en gran medida a la popular construcción. Se prevé que este proceso dure aproximadamente hasta el 30 de septiembre.

José Luis Martínez Almeida en la Puerta de Alcalá

Pero este hecho no impedirá que los madrileños y los turistas no puedan disfrutar de la Puerta de Alcalá. Aunque no se encuentre en su estado habitual, se ha anunciado una novedad que permitirá acercarse más que nunca al monumento y verlo desde dentro.

En concreto, a partir de este fin de semana, días 30 y 31 de julio, se habilitará la visita de la parte de arriba de la puerta, gracias a unos andamios colocados especialmente para ello que darán acceso a esta zona, desconocida y sin acceso hasta ahora para la gente de a pie.

De nuevo Almeida, ha sido quien ha comunicado esta medida, con la que se prevé atraer a diferentes personas y no perder ese atractivo ni la afluencia que traía a la zona. "Permitiremos turnos de visitas para que podáis estar más cerca que nunca de uno de los grandes iconos de Madrid." Ha escrito en su cuenta de Twitter.

A finales de julio podréis ver la Puerta de Alcalá desde una perspectiva nunca vista.



Comenzamos su conservación y, a través de las estructuras que colocaremos, permitiremos turnos de visitas para que podáis estar más cerca que nunca de uno de los grandes iconos de Madrid. pic.twitter.com/2vLGFlsR9W — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) July 7, 2022

Este hecho forma parte del programa que ha puesto en marcha el ayuntamiento de Madrid: 'Abierto por Restauración', con el que se plantean jornadas de visitas guiadas a bienes culturales mientras están en momento de restauración.

Debido a que hace décadas que la Puerta de Alcalá no ha sido sometida a restauración ni unas medidas concretas de conservación, en estos días se está llevando un estudio para concluir cómo llevar a cabo el proceso de la forma más adecuada. Se analizarán sus materiales, los daños de su cubierta y su estado general. A finales de septiembre se estima tener resultados para comenzar, en 2023, las acciones que se hayan decido finalmente sobre el monumento.

Así lo explican en la propia web del Ayuntamiento de Madrid, donde puedes inscribirte para acceder a esta experiencia: "En esta visita subiremos a la cornisa del monumento, accediendo a través de uno de los módulos de andamio que se utilizarán para llevar a cabo estos estudios, mientras un guía especializado nos explicará las claves y líneas maestras que guiarán el proceso de intervención en la Puerta de Alcalá."

Además, en dicha web facilitan las normas de participación e información útil.

Información de Abierto por Restauración

