Qué hacer si te quedas este verano en Madrid: 10 planes a prueba de calor

Que Madrid se queda ‘vacía’ en los meses de verano es una creencia muy extendida tanto por los madrileños como por los españoles en general. Los habitantes de la capital aprovechan sus días de vacaciones para visitar la playa, el pueblo u otros lugares más frescos, ya que julio y agosto suelen ser meses de altas temperaturas en Madrid, más estos días que se anuncia una gran ola de calor.

Pero hay muchas personas que por elección propia o por otros motivos, se quedan en Madrid en verano, y buscando las formas de huir del calor tanto en el día a día como en el tiempo de ocio, la estancia se hace mucho más llevadera. Es por eso que a continuación te dejamos 10 planes para hacer en Madrid este verano, frescos, variados y para todos los gustos.

1. Cines de verano

Una buena película, el cielo nocturno de Madrid, las mejores salas, un ambiente especial... Los cines de verano son un clásico para disfrutar del tiempo libre en verano. En Madrid hay una amplia oferta, estos son los que puedes encontrar:

Jardín del Reina Sofía

- Del 8 de julio al 3 de septiembre, los viernes y sábados. Dirección: Santa Isabel, 52. Pincha aquí para ver su programación.

Cibeles de Cine

-Del 1 de julio al 8 de septiembre, de lunes a domingo. Dirección: Montalbán, 1. Pincha aquí para ver su programación.

Institut Françaisde Madrid

-Los jueves y viernes de julio. Dirección: Marqués de la Ensenada, 12. Pincha aquí para ver su programación.

Fescinal

-Del 29 de junio al 10 de septiembre. Dirección: Av. de Valladolid, s/n. Pincha aquí para ver su programación.

La Terraza Magnética de La Casa Encendida

-Del 3 de julio al 29 de agosto. Dirección: Ronda de Valencia, 2. Pincha aquí para ver su programación.

Hotel Emperador

-Los domingos 7 de agosto y 4 de septiembre. Dirección: Marqués de la Ensenada, 12.

Casa Museo Lope de Vega

-Los miércoles de julio. Dirección: Calle de Cervantes, 11. Pincha aquí para ver su programación.

Autocine Madrid RACE

-Abierto durante todo el año. Dirección: : Isla de Java, 2. Pincha aquí para ver su programación.

Cine al aire libre



2. Fiestas de los barrios madrileños

Madrid acoge a todo el mundo y no iba a ser menos con sus fiestas populares. En Carabanchel, Vallecas o Usera, entre otros barrios y distritos, se dan cita días de celebraciones, conciertos y muchas actividades. Puedes consultar todas las fechas que se avecinan en este artículo detallado:

3. Los Veranos de la Villa

Del 5 de julio al 28 de agosto, el Ayuntamiento de Madrid apuesta una vez más por su propio 'festival', Los Veranos de la Villa, en su 38.ª edición acogerá hasta 70 espectáculos nacionales e internacionales. La música, las artes escénicas, la poesía o el circo son algunas de las propuestas de las que se podrán disfrutar.

Artistas como Jane Birkin, John Malkovich, José Luis Gómez, Antonio Najarro, Omara Portuondo, Martirio, Carmen París o Alizzz tienen cita con el diverso público madrileño y todos aquellos que quieran disfrutarlo.

4. Las Noches del Botánico

Seas amante o no de la música, un plan que no puedes dejar de hacer es acudir a uno de los conciertos de las Noches del Bótánico, uno de los jardines más importantes de la capital madrileña. La cita se da para diferentes gustos musicales, desde el rock hasta la electrónica, pasando por el jazz. Ejemplo de ello es el cartel que ya puedes consultar en su página, que reúne nombres como Carlos Vives, Nacho Vegas, Zucchero, Ben Harper & The Innocent Criminals, Óscar D'León o Jessie J.



5. Terrazas en las alturas

El 'terraceo' en Madrid es casi un deporte nacional. Tomar algo fresco con buena compañía y disfrutar del ambiente veraniego, es un plan perfecto para las noches, e incluso de día si hay una buena sombra. Terrazas a pie de calle hay miles, de todo tipo, para todos los bolsillos y gustos.

Pero si quieres ir más allá en el mundo de las terrazas, la opción que está más de moda desde hace tiempo son las terrazas en las azoteas. Las vistas y el skyline de Madrid es un extra para disfrutar de la experiencia y, desde las alturas, el fresquito nocturno o del tardeo se puede apreciar mejor.

Estas son algunas de las azoteas más populares y conocidas para tomar algo, cenar o irte de copas: Picalagartos, Ginkgo Sky Bar, Palacio Cibeles, El Cielo de Alcalá, Azotea del Círculo de Bellas Artes, 360º Hotel Riu Plaza España, El Jardín de Diana, Insólito u Osadía Lounge & Sky Bar, ente muchas otras opciones.

6. Las mejores piscinas madrileñas

Piscinas públicas, privadas, naturales, céntricas, a las afueras... Si no eres uno de los afortunados que cuenta con piscina propia o comunitaria, siempre te quedará intentar ir a la de algún amigo o familiar...

Otra opción es echar un vistazo al amplio abanico de posibilidades que ofrece la ciudad de Madrid respecto a las piscinas. Algunas de las más destacadas: Centro de Natación Mundial 86, Centro Deportivo Municipal Casa de Campo, Gymage Lounge, Parque Deportivo Puerta de Hierro, Hotel Emperador, Universidad Complutense de Madrid, o 'La Playa de Parla'.

Piscina municipal en Madrid.

7. Conciertos de día y de noche

Además de las Noches del Botánico o los conciertos de los Veranos de la Villa que te comentamos anteriormente, hay mucha más oferta musical en las jornadas de verano de Madrid. La Terraza Magnética en la azotea de la Casa encendida traerá más música (y cine) con el lado más alternativo, o las Noches de Verano del CaixaForum Madrid también tienen su hueco de conciertos y espectáculos que incluso incluyen deliciosas degustaciones a las que puedes acceder hasta el 4 de agosto.

El Retiro será el encargado de dar cabida a la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, con conciertos gratuitos los domingos a las 12 del medio día. También podrás verlos en el Centro Cultural Conde Duque el 22 de julio a las 21:30 horas y el martes 26 de julio a las 20:00 horas en El Escorial.

Actuación de Amaia Romero en el Teatro Real de Madrid.

Otras opciones son los festivales, con el popular Mad Cool recién pasado, otras apuestas interesantes nos esperan en septiembre. En concreto, del 16 al 18 de ese mes se celebra el Festival Brillante con artistas como Julieta Venegas o Amaia Romero, y el 23 y 24 de septiembre el Festival Jardín de las Delicias.

Otra cita de gran atractivo es la sesión de Mondo Disko Open Air en el Hipódromo de la Zarzuela el próximo 24 de julio, que comenzará con un buen tardeo, a las 17.00 horas, que se extenderá hasta la medianoche. La música será a cargo de Tale of Us, Argy y Manu Estrasse. Cabe esperar que se celebren más sesiones.



8. Atracciones de agua

Una opción que seguro que encanta a los más pequeños. Puedes optar por el Parque de Atracciones de Madrid y sus atracciones acuáticas, que también dan cabida a mayores o por el Parque Warner con opciones similares. Además, este último abre en verano su zona más refrescante, el Parque Warner Beach donde disfrutar de sus seis toboganes, dos piscinas de olas y una playa con tumbonas.

Cabe destacar el parque acuático más grande de Madrid, el Aquópolis en Villanueva de la Cañada. En el hay opciones para mayores que busquen emociones fuertes, atracciones moderadas para todo tipo de públicos y también muchas opciones infantiles, por lo que pasar el día allí puede ser un acierto seguro cuando aprieta el calor.



9. Exposiciones de arte

Acudir a los museos, galerías de arte y exposiciones puede parecer un pan más turístico que otra cosa, pero este verano puede ser el momento de darle una oportunidad, seas de Madrid o vengas de visita. Te dejamos algunas ideas de las exposiciones de arte que puedes visitar estas semanas:

- Madrid, capital cultural. Un recorrido por carteles madrileños (1880-1980)

Conde Duque, hasta el 31 de julio.

- Carlos Bunga

Museo Reina Sofía, hasta el 31 agosto.

- Alex Katz

Museo Thysse, hasta el 11 de septiembre.

- Cómic. Sueños e historia

CaixaForum Madrid, hasta el 28 de agosto.

- Hijas del Nilo. Mujer y sociedad en el antiguo Egipto



La Casa de las Alhajas, hasta el 31 de diciembre.

- Paret

El Museo del Prado, hasta el 21 de agosto.

- Criaturas Vulnerables

La Casa Encendida, hasta el 31 de agosto.



10. El Hipódromo de La Zarzuela

Los jueves y sábados se visten de celebración con las Noches del Hipódromo de La Zarzuela, que cumplen 35 años. Los platos fuertes son la música en directo y las carreras nocturnas, aunque la oferta gastronómica no se queda atrás. En el siguiente enlace puedes encontrar toda su programación.

