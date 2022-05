'Rave' ilegal en Bravo Murillo tras la Champions: la Policía sólo se atreve a entrar "con antidisturbios"

Son las dos de la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de mayo. El Madrid acaba de ganar la final de la Champions al Liverpool en París. Y, al salir a la calle de Bravo Murillo, este periodista se encuentra con un jaleo monumental. Cientos de personas se apiñan junto a la parada de metro de Alvarado, dentro de la calle Juan Pantoja. Y música de ritmos latinos se escucha a un volumen exageradamente alto.

¿Qué está pasando? Hay una turba de gente. No tiene nada que ver con la victoria del Madrid. Más bien es una 'rave party' ilegal montada en plena calle. Un vecino del barrio, V. C., cuenta a EL ESPAÑOL lo que ha sucedido. Él ha estado en el Bernabéu celebrando la victoria del Madrid y, al llegar a casa, se ha encontrado la escena. Una muchedumbre se arremolinaba junto a la puerta de su vivienda. La música sonaba a todo volumen. La gente bailando, de fiesta. Y ni rastro de la Policía.

V. C. ha tardado casi 45 minutos en poder acceder a su portal para entrar en su piso. Allí vive con su pareja y con su hijo de ocho meses que, esta noche, no ha podido dormir. Nada más llegar a casa V. C. ha llamado a la Policía, pero no le cogían el teléfono.

Una multitud coloniza el distrito de Tetuán.

Al no recibir respuesta, este vecino del distrito de Tetuán acudió a la comisaría de Policía de Cuatro Caminos para denunciar los hechos. Entró en la comisaría indignado y cuando dos agentes salieron a atenderle preguntó: "¿De verdad no sabéis lo que está pasando?"

Los policías contestaron: "Claro que lo sabemos. No paramos de recibir llamadas y han venido otras personas denunciando los hechos, pero es que hemos ido allí y nos han lanzado objetos. Hacen falta antidisturbios para atreverse a entrar".

Imagen de la muchedumbre concentrada esta madrugada en Bravo Murillo. V. C.

Los agentes reconocieron que gran parte de los efectivos del Cuerpo de Policía estaban destinados al dispotivo de control organizado tras la final de la Champions. No podían hacer nada. "Sabemos que hay como 700 personas en Bravo Murillo, a la altura de Alvarado, pero estamos sobrepasados", explicaron.

Desde la 12 de la noche cientos de personas se concentraron en los aledaños de la parada de metro de Alvarado y sacaron dos altavoces. Uno lo pusieron en la calle Juan Pantoja número 1 y otro, en la esquina con la calle Bravo Murillo. Bafles de grandes dimensiones que al sonar a toda potencia hacían retumbar los edificios colindantes.

En apenas unos minutos una turba de gente colonizó el barrio, se instaló con su música y "como si hubieran montado un botellón gigante", se quejaba V. C. "Es imposible dormir. Tengo una 'rave party' montada debajo de mi casa", insistía. En la comisaría, la Policía casi daba la razón al agraviado. Y reconocían que poco más podían hacer.

La gente que se concentró esta madrugada en Bravo Murillo, consciente de la situación, aprovechó la oportunidad. El día que el Madrid conquistó su 14 Copa de Europa, unos cientos de personas organizaron su particular fiesta al ritmo de 'reguetón'. Y sin Policía que les aguara la fiesta.

