Almeida, contra Dolores Delgado por investigar las mascarillas: "¿De quién depende la Fiscalía?"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que el Ayuntamiento de al capital no ha pagado "un sólo euro" a Luis Medina y Alberto Luceño y ha transmitido "tranquilidad total y absoluta" tras se preguntado por el escándalo de las comisiones por las mascarillas.

En declaraciones a los medios durante los actos del Ayuntamiento de Madrid por Semana Santa, Almeida se ha preguntado "de quién depende la Fiscalía", lanzando así un dardo a la fiscal general del Estado Dolores Delgado a quien ha criticado que "sólo investigue a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid".

Almeida también ha criticado la posición de la izquierda en el Ayuntamiento, que exige su dimisión, cuestión que ya ha rechazado afirman que él no toenne nada que ver con los hechos. "¿Acaso la izquierda tiene más pruebas que la Fiscalía? La izquierda desprecia el trabajo de la Fiscalía", ha dicho.

En este punto, el alcade de Madrid ha enviado unas palabras a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre: "¿Por qué votó a favor de este contrato y nos felicitó por este contrato?".

"No se les informó -sobre el contrato-: votaron. La pregunta es por qué votaron lo que votaron. Yo soy consejero de una sociedad, tengo que emitir un voto y me garantizo que tengo la información suficiente. Lo que no lograron en las urnas, no lo van a lograr con una cacería", ha advertido.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan