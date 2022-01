Isabel Díaz Ayuso propone liberalizar los horarios del taxi y exámenes para los conductores de VTC

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha concretado este lunes distintas medidas en pro de impulsar el sector del taxi, como la liberalización horaria, a fin de que sus trabajadores puedan operar las 24 horas del día los 365 días del año, y ayudas para la digitalización a fin de que se sus servicios integren en las plataformas de movilidad, medidas que, sostiene la dirigente, llevarían a un notable incremento en sus ingresos y a la creación de hasta 3.000 empleos.

"Soy usuaria y firme defensora del servicio del taxi. Creo que es especial y ahora lo que necesitan son ayudas y un enfoque diferente para competir con las VTC. No se trata de que a las VTC les vaya peor, se trata de que al taxi le vaya mucho mejor. Es un sector que ha cumplido siempre con las normas, de gente trabajadora que ha venido de todos los rincones de España a trabajar y mucho y ahora han cambiado las normas y por eso hay que ayudarles", ha afirmado Díaz Ayuso en Antena 3.

A juicio de la presidenta, "no pueden seguir proliferando las VTC de manera desmesurada y también tienen que empezar a pasar por unos exámenes como los conductores del taxi". "Quiero que la gente que se monte en ellos -ha añadido-, una vez esté en manos de una persona, sepa que esta sabe exactamente lo que está haciendo".

"No somos la Barcelona de Colau"

En cifras, la Comunidad de Madrid ha calculado que "si el taxi se acogiera a la digitalización ayudaría a recuperar un 43% la recaudación, como hacen los taxis que ya están acogidos a plataformas". Asimismo, "trabajando las horas que quieran y los días que quieran (...), podrían recaudar más de un 60% en lo que ya están ahora mismo cobrando porque ahora tienen muchísimas restricciones de horarios y de días".

Díaz Ayuso se ha quejado del decreto en relación con el sector del exministro de Transportes José Luis Ábalos, que "dejó colgando ahí y que pasaba a las comunidades autónomas la mayoría del problema y que vence ahora". "Lo que tenemos que hacer -ha apuntado la presidenta- es o actualizarlo y si no, dejarlo morir y, por tanto, que desaparezcan las VTC. Y yo no quiero eso".

"Madrid es una región libre, que apuesta por la competencia, apuesta por la tecnología y no somos la Barcelona de Ada Colau, que echa para atrás las VTC y no ayuda al sector. No creo que esa sea la imagen que necesita Madrid", ha zanjado.

