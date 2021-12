Carolina Alonso, Podemos Madrid: "El votante de extrema derecha prefiere a Ayuso que a Vox"

Si se quiere conocer la opinión de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid hay que hablar con Carolina Alonso (Asturias, 1980). No en vano, es ella la portavoz de la formación -junto a Alejandra Jacinto- desde que Pablo Iglesias decidió cortarse la coleta tras el triunfo de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas del 4-M.

Desde entonces, Alonso ha trabajado en su despacho para practicar una oposición dura a la presidenta madrileña. Un despacho que, haciendo bueno el mantra de que los extremos se tocan, está pegado al de Rocío Monasterio (Vox), en la tercera planta del edificio de grupos de la Asamblea.

En su último rifirrafe con la presidenta madrileña, la acusó de defender unos "sueldos de mierda" y de liderar una región "que va a la cola de recuperación de empleo". ¿La respuesta de Díaz Ayuso? Que pedirle a una "comunista" que entienda de datos económicos "es como pedirle a un neandertal que entienda de internet".

¿Qué le respondería?

A mí no me gusta entrar en descalificaciones personales, yo me refiero siempre a problemas de la ciudadanía madrileña. Yo me refería a "sueldos de mierda" para hablar de los salarios de 1.100.000 personas en la Comunidad de Madrid; quería poner el foco en un problema que afecta a mucha gente, sobre todo a mujeres y jóvenes.

Ayuso, una y otra vez, no da respuesta a los problemas de la ciudadanía y se focaliza en los ataques al contrincante, en la falta de respeto. Le exigimos que deje de utilizar las instituciones para su autobombo y se haga cargo de los problemas de los madrileños.

Tenemos un problema muy importante con la precariedad laboral. Hay muchísima gente que está trabajando en la Comunidad de Madrid, pero que no es capaz de llegar a fin de mes; los alquileres están por las nubes. Tenemos la paradoja de que hay muchas personas que trabajan y no llegan a fin de mes. Nosotros pedimos un trabajo de calidad, un empleo verde de alto valor añadido y que se deje de competir por debajo con las mayores regiones de Europa.

Hemos visto a través de estos Presupuestos que esto no va a ser así: justo cuando más necesitamos ese cambio de modelo productivo ha recortado un 40% en Industria. Si en vez de entrar al ataque personal se reuniese con autónomos, como he hecho yo, hubiese visto cómo todos los agentes sociales identifican que hay dos grandes problemas ahora mismo en Madrid: la precariedad laboral y que no estamos recuperando empleo al mismo nivel que el resto de España.

Se habla mucho últimamente del nivel de beligerancia dialéctica que se practica en la Asamblea de Madrid. ¿Tienen que hacer todos los partidos autocrítica?

La principal responsable es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que jamás responde a las preguntas que le planteamos desde la oposición y siempre desvía el tema hacia cuestiones personales, hacia descalificaciones. El tono bronco responde a una estrategia clara de no dar respuesta y desviar el tema. Prefiere que la ciudadanía perciba que es una persona bronca o maleducada a que es una mala gestora o una corrupta.

"Tenemos focalizado en los contratos covid el principal agujero negro. Se han dado diez contratos a dedo"

Durante los últimos meses ha sido recurrente en la izquierda la mención al hermano de la presidenta para relacionarlo con la presunta adjudicación irregular de contratos durante la pandemia. ¿Tienen indicios de tales irregularidades?

Nos falta muchísima información del Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Llevamos tiempo exigiendo información que falta y tenemos focalizado en los contratos covid el principal agujero negro. Se han dado diez contratos a dedo y cero explicaciones a la empresa en la que trabaja el hermano de la señora Ayuso y lo único que hemos hecho es pedir información.

Se nos ha contestado con bronca, expulsión y cortes en las intervenciones. El señor Tomás Díaz Ayuso es el único que no se puede nombrar en esta Cámara. Y la presidenta de la Asamblea de Madrid, que debería tener un papel neutral, está actuando de guardaespaldas de la señora Ayuso interrumpiendo y no dejando preguntar sobre ciertos temas.

Ustedes pidieron que se creara una comisión de investigación que fiscalice las contrataciones de emergencia durante la pandemia. Fue rechazada.



Nos parece increíble que se trate de cercenar nuestra labor de oposición y se nos impida investigar o preguntar sobre los contratos de emergencia. Además, la contratación de emergencia es una puerta abierta a la corrupción porque no tiene los mismos parámetros que el resto de contratación de la Administración pública. No tiene los mismos escudos y se ha de utilizar en ocasiones muy tasadas.

Lo que hemos visto es que ha habido un abuso de esta fórmula contractual que no se justifica. A día de hoy se sigue utilizando la contratación de emergencia casi dos años después. No es normal que nosotros queramos preguntar y la Mesa bloquee este tipo de iniciativas.

Este jueves se lleva a la Asamblea de Madrid una propuesta que ha sido muy criticada por las formaciones de izquierda. La derogación de las leyes LGTB en la Comunidad de Madrid en favor de una Ley de Igualdad. Ustedes creen que esto supondría un "retroceso en derechos y libertades".

Es un ataque. Estamos viendo cómo en la Asamblea de Madrid se están llevando a debate derechos fundamentales y derechos civiles. Nos parece un auténtico retroceso sin precedentes, que no se había dado desde la restauración democrática. No sólo son los derechos LGTB, son los derechos de las mujeres, de quienes quieren optar por una muerte digna, etcétera.

Nos parece intolerable que la señora Ayuso haya entrado en el juego de la extrema derecha al poner esto en cuestión. Esta es la moneda de cambio que la señora Ayuso va a pagar a la ultraderecha para aprobar sus Presupuestos y nos parece intolerable.

El Partido Popular propone un término medio: una "reforma" que anule los puntos que recogen la inversión de la carga de la prueba.

Eso es hacerle el juego a la extrema derecha y abrir la puerta al recorte de derechos. El problema que hay en la Comunidad de Madrid es que la señora Ayuso no cumple las leyes LGTB. Le pedimos que no abra la puerta de un recorte a la extrema derecha, pero también que cumpla las leyes LGTB, que no lo está haciendo. La palabra de Ayuso al respecto no nos parece fiable.

Hay cuatro regiones en España [Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Asturias] que no tienen una ley específica en esta materia. Y, sin embargo, no parece que ahí estén en entredicho los derechos y libertades de la comunidad LGTB. ¿Son imprescindibles estas leyes?



Son imprescindibles y es imprescindible que la señora Ayuso deje de hacerle el juego a la extrema derecha. La presidenta ha dicho en un pleno de la Asamblea que la homofobia no existe en Madrid, negando un problema evidente que tenemos en esta región. Hace no mucho vimos una manifestación aquí, en el barrio de Chueca, en la que se insultaba al colectivo LGTB.

Es un problema grave que desde las instituciones no mandemos un mensaje claro condenando estos discursos, porque estos discursos de odio llevan aparejados un aumento de las agresiones. Necesitamos que desde las instituciones se manden mensajes claros que condenen los discursos de odio y no pongan en tela los derechos adquiridos por colectivos.

"Si ningún partido de la izquierda madrileña ha sido capaz de batir a Ayuso en las urnas tenemos que reflexionar y tomar medidas"

¿Es Madrid una región homófoba?

Madrid no es una región homófoba, sino una región abierta. Hay una mayoría social que rechaza este tipo de comportamientos y que rechaza que la extrema derecha esté utilizando los derechos LGTB con su discurso de odio, y que rechaza que Ayuso haya abierto la puerta a la extrema derecha para recortar derechos. De hecho, el día 15 por la tarde hay convocada una manifestación a la que Unidas Podemos se va a sumar, así como gran cantidad de la ciudadanía madrileña. No es un problema de la ciudadanía madrileña, sino de la derecha madrileña.

En algunas de estas manifestaciones se profieren cánticos como "Ayuso, fascista, estás en nuestra lista". Supongo que los condena.

Evidentemente, sí, pero se trata de minorías. No se puede estigmatizar una manifestación de miles de personas por los cánticos de dos o tres. También es evidente que hay un malestar de estos colectivos con la actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que se le exige que gobierne para todos y preserve los derechos civiles de la mayoría.

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Vallecas, en un momento de la entrevista. Esteban Palazuelos

La relación de Ayuso con Rocío Monasterio es mucho más cercana a la que tiene el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con Javier Ortega Smith. ¿A qué lo atribuye?

Isabel Díaz Ayuso es la mejor candidata de la extrema derecha, por eso Vox no es capaz de crecer en la Comunidad de Madrid. De hecho, el electorado de la extrema derecha se siente más identificado con Ayuso que con Rocío Monasterio. No creo que a la presidenta le duela mucho recortar derechos LGTB o derechos de las mujeres: está en línea con esos postulados.

Usted cree, como Pablo Iglesias, que "Ayuso es más ultraderecha que la propia ultraderecha".

Yo lo que siempre digo es que Vox es el escudo y la excusa de la señora Ayuso: es el escudo porque apoyan todas sus políticas y es la excusa para aprobar ciertas cuestiones diciendo que quiere buscar acuerdos con Vox que a ella no le generan contradicciones.

Pablo Iglesias, que fue el cabeza de lista en las últimas autonómicas, prometió que seguiría en la Asamblea de Madrid fuera cual fuera el resultado. ¿Desde el grupo parlamentario entendieron su decisión de abandonar la política nada más conocer los resultados?

La entendimos perfectamente. Nosotras hemos hecho una reflexión, un análisis de las elecciones, y hemos renovado las portavocías y la línea política porque entendemos que si ningún partido de la izquierda madrileña ha sido capaz de batir a Ayuso en las urnas tenemos que reflexionar y tomar medidas. Renovación y trabajo para ofrecer a la ciudadanía madrileña una alternativa de Gobierno que convenza en 2023.

¿Por qué Alejandra Jacinto y usted optaron por compartir portavocía cuando el resto de partidos abogan por un liderazgo claro?

Estamos en una etapa de coralidad y de ampliar espacio y espectro político para llegar a más gente con perfiles diferentes.

PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos llevan tiempo entendiéndose en la Asamblea para plantear iniciativas conjuntas. De cara a las próximas elecciones, ¿podrían concurrir juntos en un frente amplio?

La unidad de la izquierda es algo que a nuestro electorado le atrae mucho. Yolanda Díaz está intentando impulsar un frente amplio, y nosotras estamos totalmente de acuerdo. Ya ofrecimos la unidad en las últimas elecciones, y en 2019, y estamos en proyectos de unidad en muchos municipios de la Comunidad de Madrid con experiencias de gobierno reales: Getafe, Rivas, Parla… Tenemos experiencia para mostrar una alternativa al votante madrileño de cara a 2023.

"Sólo hablando a la izquierda no vamos a ganar la Comunidad de Madrid, tenemos que ofrecer una alternativa que llegue a más gente"

¿En qué se distinguen ideológica y políticamente su partido y el de Mónica García?

Evidentemente, tenemos programas similares, pero también tenemos nuestras diferencias. Más allá de las diferencias y de las cosas que nos unen, lo que tenemos que ver es cómo llegar a más gente con un proyecto transversal que interpele a otra gente. Sólo hablando a la izquierda no vamos a ganar la Comunidad de Madrid, tenemos que romper esos marcos establecidos y ofrecer una alternativa que llegue a más gente.

¿Cuáles han de ser esos nuevos marcos?

Hablarle a los autónomos, hablar con los pequeños empresarios, interpelar a mucha gente de nuestra región y hablar de problemas concretos de la ciudadanía madrileña.

Hay quien se refiere a Más Madrid como un Podemos "más amable", con un discurso parecido en el contenido pero menos agresivo en el continente. ¿Considera justo ese análisis? ¿Son ustedes más radicales en las formas?

Los problemas de la ciudadanía madrileña son tan importantes y de tanto calado que no nos debemos de fijar tanto en las formas sino en los contenidos. A la gente le molesta no llegar a fin de mes y estar trabajando muchísimas horas al día, incluso combinando varios trabajos; la mayoría de los jóvenes de la región no se pueden emancipar porque los alquileres están por las nubes; los servicios públicos están infrafinanciados y tenemos que esperar una semana para que nos den cita con el médico de cabecera; 26.000 jóvenes se han quedado sin su plaza publica de FP…

Son tantos los problemas y tan importantes, que la gente quiere que se hable de ellos. Hay que salir del discurso de las formas. Precisamente en ese marco es donde la señora Ayuso nos quiere tener. Ella hace anuncios efectistas sin contenido detrás, pero centrados en las formas, en la propaganda, y tenemos que ir a las cosas que importan a la gente desmontando la campaña de mentiras y propaganda de la señora Ayuso.

Por ejemplo, la bajada del IRPF que ha anunciado es una medida efectista que tiene su letra pequeña, que está diseñada para que las rentas más altas de la región ahorren una media de 3.500 euros mientras que a las personas que cobran 12.000 euros se les va a bajar cero euros los impuestos. En eso nos tenemos que fijar: en los problemas de la gente y no en la parte performativa.

¿Sería capaz de decirme algo de bueno de Isabel Díaz Ayuso?

Es muy buena en comunicación política, hay que reconocer que la propaganda la maneja muy bien y ha sabido colocar sus mensajes estupendamente. Tal vez debamos aprender un poco de eso.

¿A qué atribuye la confrontación del Gobierno regional con el Gobierno de España? ¿Tiene la presidenta Ayuso ambiciones en la política nacional?

Se debe a que así ha construido su perfil: confrontando con el Gobierno central y presentándose como oposición. Por un lado, crece dentro de su propio partido moviéndole la silla a Casado y por otro, genera un perfil dentro de la Comunidad de Madrid. Esa confrontación que tan bien le viene a ella para su crecimiento personal la pagamos la ciudadanía madrileña. Abandona sus tareas de Gobierno y en un momento de pandemia lo último que necesitamos es tener a las instituciones peleándose entre ellas. Hubiese sido mejor cierta coordinación.

No sólo ha buscado la confrontación con el Gobierno central, sino con aquellos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid donde no gobierna el Partido Popular, donde no se ha coordinado. De hecho, el propio presidente de la Federación de Municipios de Madrid lo ha denunciado pidiendo una mayor coordinación.

¿Tiene esperanzas la izquierda madrileña de cara a 2023? ¿Por dónde pasan?

La izquierda debe tener esperanza, y ésta debe pasar por el trabajo diario en visibilizar los problemas que importan a la gente, yendo a lo concreto y haciendo oposición, denunciando todo lo que creemos que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid no se está haciendo bien, pero también aportando una alternativa de gobierno creíble que haga que la gente le resulte atractiva esa opción.

Eso estamos haciendo desde Unidas Podemos, visibilizando nuestra labor ahí donde gobernamos. En Alcorcón, por ejemplo, hemos pasado de ser la ciudad más sucia de la región cuando gobernaba David Pérez, del Partido Popular a, en poco más de dos años, a recibir galardones de ciudad más limpia gracias a nuestra gestión. Eso tenemos que plantearle a la ciudadanía: cuando gobernamos nosotros lo hacemos mejor.

¿Ve posible sacar a Ayuso de Puerta del Sol en 2023?

Vamos a sacar a Ayuso de Puerta del Sol en 2023. Es posible y tengo total confianza.

Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, recibe a EL ESPAÑOL en su despacho. Esteban Palazuelos

