Ayuso, conciliadora con Pablo Casado: "Si cada uno va por libre, la orquesta no funciona"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se ha dado por aludida con las palabras de Pablo Casado sobre que en el PP "no caben los solistas ni el personalismo" ni que es un "talet show de megalomanías" y se ha mostrado conciliadora con el líder del PP, aunque le ha advertido de que "ser crítico no significa ser desleal".

Ayuso ha negado que haya echado "un pulso" al PP tras sus declaraciones de este fin de semana en las que aconsejaba al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "vuele libre" y tomara sus propias decisiones. "Sólo se desgasta quien se comporta como una marioneta", dijo este sábado.

Estas palabras sonaron como una afrenta directa a Génova, algo que ella misma ha negado este lunes en TVE. "Aquí sólo se cogen titulares, las cosas son mucho más sencillas", ha apuntado. "Lo que le estaba diciendo al presidente de Andalucía era que convocara elecciones cuando considerara y se interpretó como si le estuviera echando un pulso a mi partido. Y no", ha explicado, criticando que se sacaran de contexto sus palabras. "Interpretan algo que yo no he dicho", ha añadido.

Isabel Díaz Ayuso: "Ser crítico no significa ser desleal. En realidad nadie va contra nadie, pero todo se malinterpreta"





"A disposición" de Casado

Así, Ayuso se ha mostrado conciliadora y ha dejado claro que "Casado tenía razón, si cada uno va por libre, la orquesta no funciona", utilizando las mismas palabras que el líder del partido pronunció este fin de semana en la convención del PP andaluz. Eso sí, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha matizado que "ser crítico y tener criterio propio no es ser desleal". "Nadie va contra nadie. Todo se malinterpreta", ha insistido.

En esta línea, Ayuso ha tendido la mano a Pablo Casado, -"estoy a su disposición", ha dicho- aunque se ha mostrado partidaria, de nuevo, de que el Congreso del PP de Madrid se celebre cuanto antes. Si bien está previsto para el primer semestre de 2022, Ayuso ha dejado claro su deseo. "Prefiero que sea en el primer trimestre", ha dicho.

"Esta situación desgasta y erosiona. Sería bueno hacerlo pronto", ha opinado la dirigente del PP, que ha advertido que "no soy producto de una marca sin más, he encabezado una papeleta dos veces". Además, ha señalado que "no tengo carrera política" y que "la Comunidad de Madrid es mi principio y mi final". "Yo estoy solo al servicio de España a través de Madrid y, por supuesto, estoy al servicio del PP y de su presidente cuando se presente, cuando él tenga su congreso. Seré la primera que esté ahí", ha declarado.

Preguntada por su relación con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, Ayuso ha desvelado que "me dijo que me apoyaría" en su idea de liderar el PP de Madrid. "No sé qué ha pasado después", ha dicho. A pesar de ella, ha rebajado la tensión y señalado que "esto pasa en todas las familias". "Nos metemos en situaciones complejísimas, en marañas y creo que es un error por parte de todos", ha señalado.

Isabel Díaz Ayuso, sobre su supuesta mala relación con Teodoro García Egea: "Creo que esto pasa en todas las familias. Nos metemos en situaciones complejísimas, en marañas y creo que es un error por parte de todos"





Cayetana Álvarez de Toledo

Ayuso también se ha referido a las informaciones que apuntan a que ella y la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, tendrían un plan conjunto para desestabilizar a Pablo Casado. "¿A dónde voy yo con ella? ¿Cuál es el plan? Yo ya tengo bastante con esto y con gobernar la Comunidad de Madrid", ha apuntado.

Sobre las críticas de Álvarez de Toledo en su libro a varios dirigentes de Génova, Ayuso se ha mostrado tajante. "Es un problema que se ha creado entre una diputada y la dirección nacional y yo ahí poco puedo opinar. Yo ahí no pinto nada".

