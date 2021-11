Vox incluye los centros de menores extranjeros en su propuesta de Presupuestos para Madrid

Vox ha trasladado a la Comunidad de Madrid un documento con sus propuestas para la negociación de los Presupuestos regionales que incluye los centros de menores extranjeros no acompañados entre los temas a debatir.

Así lo ha anunciado la portavoz del partido de ultraderecha en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio.Isabel Días Ayuso, había pedido a la formación un "documento concreto" sobre asentar el acuerdo.

Monasterio ha defendido que se conocen sus reclamaciones porque "se han ido registrando propuestas" para que se conozcan sus posiciones, como, por ejemplo, la 'Ley de Igualdad' de la formación. Sobre esa mesa de negociación se encuentran, entre otros, la gratuidad de la Educación, del Bachillerato o los centros de menores, sobre los que ha asegurado que se están usando como "soldados" por grupos para "atracar a la gente de la calle".

La portavoz ha censurado que se gaste "más dinero en promocionar consejerías" que lo que se dedica a las becas para la educación de 0 a 3 años. "Es fundamental también que ningún joven madrileño se quede sin FP o sin Bachillerato, mientras las empresas reclaman personas formadas", ha añadido.

Es por ello, que se está negociando con "toda la voluntad de cerrar un acuerdo" y que son conscientes de que en las mesas de negociación hay que "ceder en algo" para alcanzar un acuerdo, para el que confía en que llegue "en los próximos días o semanas", pero que hay plazo hasta el 21 de diciembre.

"Habrá que ver si Ayuso estará dispuesta y si desde 'Génova' no le impiden acordar con Vox", ha deslizado la portavoz, quien, al ser preguntada por esta intervención 'nacional', ha justificado que no saben qué puede pasar con los 'populares' ante el posible acercamiento entre PP y PSOE en Andalucía para aprobar las cuentas regionales.

Por su parte, Alfonso Serrano ha asegurado estar negociando con "la mayor de las voluntades" y que las cuentas son una "transformación a números" del programa de Ayuso, el que "han votado la mayoría de madrileños".

Asimismo, ha asegurado que el Ejecutivo regional está "totalmente respaldado" por el partido y que "no se concibe otro escenario". "Lo importante no es lo que piensen los compañeros de partido sobre una competencia exclusiva de la Comunidad, sino que Vox no frene los proyectos de Ayuso", ha lanzado.

A Monasterio le ha respondido que tiene la "seguridad" de que hay un Gobierno y Grupo Parlamentario que "afronta con honestidad y lealtad" los proyectos legislativos y le ha requerido que esto sea "recíproco" y que no se "juegue con los madrileños por un titular".

