Nuevo rifirrafe entre Ayuso y Mónica García: "No gestiona nada. Los sanitarios no le aguantan"

Enésimo encontronazo verbal entre Isabel Díaz Ayuso y Mónica García. Durante el Pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves, la líder de Más Madrid ha criticado los Presupuestos regionales, que considera "peores" que los anteriores porque "recortan" tanto los derechos LGTBI como los servicios sociales. Como respuesta, la presidenta regional ha advertido a García que los médicos ya están "hartos" de ella porque "no aguantan cómo se apropia de su trabajo".

En su turno de palabra, Mónica García ha asegurado que las cuentas públicas de la Comunidad de Madrid dan "un 150% más para toros y un 6% menos para Atención Primaria que en 2019". "Después de una pandemia, su apuesta son más toreros y menos médicas de familia. Y esto se lo digo como sanitaria y como contribuyente: es una auténtica vergüenza", ha dicho. También ha pedido a Ayuso que mejore su comportamiento en los plenos y no los convierta en "una barra de bar".

Ante esto, la presidenta regional ha elevado el tono hacia Mónica García advirtiéndole que "no me va a decir usted cómo tengo que hablar". "Soy una mujer y no formo parte de sus harenes", ha apuntado, entre aplausos de la bancada del PP.

"Los médicos no le aguantan"

Sobre la reducción de la inversión en Atención Primaria, Ayuso ha evitado pronunciarse y ha remarcado que Mónica García "siempre" acude a los plenos de la Asamblea "con eso de que como es sanitaria sabe gestionar". "¿El qué? Si no ha gestionado absolutamente nada en su vida. Ni siquiera en el sector sanitario. No me venga a dar lecciones", le ha dicho.

"No ha demostrado en su vida hacer nada en lo que tuviera capacidad de gestión", ha insistido Ayuso dirigiéndose a Mónica García, médica anestesista en la Sanidad pública de Madrid.

En este punto, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que "una inmensa mayoría de médicos" están "hartos" de que García se adueñe de ellos. "La inmensa mayoría de sanitarios y de enfermeros me dicen que no aguantan cómo se apropia de su trabajo y de su nombre diciendo que les representa", ha dicho.

Encontronazo con PSOE

Pero este no ha sido el único encontronazo de Ayuso en el Pleno de la Asamblea de Madrid. En el turno de pregunta del PSOE, Ayuso ha advertido al portavoz socialista y secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, que no pactará los Presupuestos Regionales con ellos. El motivo, ha dicho, es que "aquí no estamos para repartir miseria".

"Creáme que no encuentro ni un solo motivo. Pretenden subir los impuestos en Madrid como han dicho tantas veces; le han subido las cuotas a los autónomos, empezando por los madrileños; nos están dando la espalda de manera vergonzosa con los fondos europeos, donde la Comunidad siempre queda la última y no hay transparencia", ha lanzado Ayuso en el Pleno.

Lobato, que se ha estrenado este jueves como portavoz del grupo tras las primarias de su formación, le ha afeado a la presidenta sus cuentas así como la situación de la Sanidad madrileña, con "Urgencias y centros de salud cerrados" o citas que se demoran para médicos de familia o, por ejemplo, Oftalmología. Además, también ha criticado la rebaja fiscal que impulsa, porque considera que "hay una inmensa mayoría de los madrileños que se van ahorrar cero euros" con ella y beneficia a las grandes fortunas.

En este punto, Ayuso ha señalado que "durante mucho tiempo el socialismo supo instalar en la mente de los ciudadanos que era progreso", lo que era "normal" porque se salía "de una dictadura", pero sin embargo, a su juicio, la historia del PSOE ha sido "la de la ruina, la del reparto de la miseria, la quiebra y la subvención para que el ciudadano dependa del Estado". "Es lo que hace en la Nación y afecta directamente a Madrid", ha apostillado.

Ayuso pide el apoyo de Vox

Menos resistencia ha encontrado Ayuso con Vox, a quienes ha pedido "humildemente" su apoyo para aprobar el Proyecto de Presupuestos regionales para 2022.

"Yo necesito seguridad, saber qué va a hacer usted con los Presupuestos y si por fin nos van a presentar un papel para saber sobre qué debatir (...) Con su abstención simplemente podríamos seguir adelante, pero yo lo que les pido humildemente es su apoyo y lo buscaré mas allá porque es de ley entendernos. Ambos partidos nos tenemos que entender para dar estabilidad a los ciudadanos", ha trasladado Ayuso.

Minutos antes de estas afirmaciones, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, acusaba a Ayuso de haber cerrado "ilegalmente" la Asamble durante la pandemia. Incluso más días que el Congreso de los Diputados.

"Usted el otro día decía: "Gobiernos autoritarios, dictadores", el de Sánchez, por cerrar 26 días el Congreso. Este Parlamento se cerró 31 días", le ha recordado Monasterio.

