No sólo en el recreo: Ayuso permite quitarse la mascarilla en el trabajo si hay distancia de 1,5 metros

La Comunidad de Madrid permitirá desde el próximo lunes no usar mascarilla en los recintos de las piscinas, en los centros de trabajo y durante el recreo en los colegios de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, idiomas y Formación Profesional. En todos los casos, deberá seguirse respetando la distancia interpersonal de, al menos, un metro y medio.

Así lo recoge el BOCM (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid) de este viernes, que también flexibiliza el uso de mascarilla "durante el consumo de bebidas y alimentos" o al intervenir en un juicio, debiendo respetarse también el 1,5 m de separación o haya mamparas separadoras instaladas.

La de permitir no llevar mascarilla en los centros de trabajo es la mayor novedad de la Orden de la Consejería de Sanidad de este viernes. Aunque dispone que su uso no será exigible siempre que "los trabajadores permanezcan sentados en su puesto" y pueda guardarse la distancia de seguridad contra la Covid-19, se trata de espacios cerrados.

No obstante, la Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, del 29 de marzo de 2021, recoge "el mantenimiento (...) del uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público".

Sobre las piscinas, el Boletín establece que estará permitido no lucir la mascarilla durante el baño y "mientras se permanezca en un espacio determinado, sin desplazarse, y siempre que se pueda garantizar el respeto de la distancia de seguridad interpersonal con otras personas usuarias no convivientes".

Asimismo, siguen exentos de llevarla, tal y como ya recogía la ley del 29 de marzo aquellas personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por su uso". Los menores de seis años también podrán no llevar cubrebocas, como hasta la fecha.

Choque con Sanidad por los recreos

El anuncio de Ayuso de eliminar la mascarilla, pronunciado ayer en la Asamblea de Madrid, no tardó en ser contestado desde el Ministerio de Sanidad.

Desde el departamento que encabeza Carolina Darias respondieron a la Presidencia regional que esta medida, tachada de unilateral, no encontraba encaje legal.

Desde Sanidad se remitían al documento de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública frente a la Covid-19 para centros educativos durante el curso 2021-2022, aprobado por el Gobierno central y los Ejecutivos autonómicos, y que recoge el uso obligatorio de la mascarilla "a partir de los 6 años de edad con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable, sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico".

Asimismo, ayer, Darias pedía en el Congreso que Madrid esperase "a un acuerdo conjunto de Ministerio y Comunidades Autónomas" sobre este asunto. "Toda esta actuación conjunta nos ha permitido ser fuertes, un modelo de éxito; no vale que unos corran más que otros", añadía la ministra.

Cataluña, País Vasco y Asturias ya permiten que no se usen mascarillas en los recreos —la Comunidad Valenciana pretende hacerlo pronto— y el Ministerio de Sanidad no se ha pronunciado en contra en estos casos. La ley de medidas contra la Covid-19 no impide quitarse la mascarilla al aire libre cuando pueda guardarse la distancia de metro y media.

Otras medidas

Asimismo, la Orden de la Consejería de Sanidad de este viernes también permite a los Ayuntamientos "autorizar la ampliación del horario de cierre de las terrazas hasta la 01:00 horas", sin poder recibir nuevos clientes desde la medianoche.

También, desde el próximo lunes, decaen los límites de aforo en los cines, teatros, auditorios y circos de carpa.

