Concierto de Omar Montes y Ana Mena, teatro y toros: así será el Festival de la Hispanidad de Madrid

Conciertos, teatro, cine o toros serán algunas de las actividades dedicadas a la cultura hispanoamericana que desarrollará desde este martes hasta el 12 de octubre la I edición del Festival de la Hispanidad, que ha presentado la Comunidad de Madrid.

La programación del festival ha sido expuesta en un desayuno con periodistas celebrado en la sede de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte por la titular del departamento, Marta Rivera de la Cruz, y por el director de la Oficina madrileña del Español, Toni Cantó.

Bajo el eslogan Todos los acentos caben en Madrid, se llevarán a cabo 97 actividades de distinta índole en las que participarán 250 artistas, de los que 110 son músicos procedentes de países del mundo en los que se habla español, como México, Cuba, Chile, Bolivia, Colombia o Venezuela, entre otros.

"Es importante que la Comunidad celebre la Hispanidad y que en esta región caben todos los acentos del español, que afortunadamente son muchos", ha señalado a los medios Rivera de la Cruz.

El director de la Oficina del Español, Toni Cantó, ha destacado por su parte que este festival está orientado "a todos los públicos" y "con vocación de permanencia".

"He hecho algunas propuestas que me parecían interesantes para que estuviesen en la programación y hay cosas que no sabría decir de quién surgieron porque las hemos trabajado entre todos", ha explicado respecto a su papel como director en la elaboración del programa.

Las actividades, que serán en su mayoría gratuitas, se celebrarán en los principales foros culturales de la ciudad de Madrid, como los Teatros del Canal, la Biblioteca Nacional, el Museo del Prado, el Museo Thyssen-Bornemisza, o la Casa de México.

La proyección del largometraje La Llorona (2019), del director guatemalteco Jayro Bustamante este martes a las 18:00 horas en el Cine Capitol de Gran Vía será el primero de los eventos que se podrán disfrutar en este festival.

Entre otros eventos, como plato fuerte de esta edición, destaca el concierto de Ana Mena, Omar Montes y el músico cubano Yotuel el 12 de octubre. El colombiano Julián Mayorga ofrecerá el 9 de octubre un recital gratuito de cumbia en la Plaza de Oriente, mientras que los mexicanos Zuaraz debutarán al día siguiente, 10 de octubre.

La programación incluye conferencias, exposiciones, pasacalles, actividades para niños y eventos gastronómicos, como el dedicado a Cuba, que discurrirá en los barrios de Chueca y Las Salesas.

El 12 de octubre se celebrará también en Las Ventas una corrida de toros de la ganadería de Alcurracén lidiados por Morante de la Puebla, López Simón y Ginés Marín.

Indigenismo

La consejera ha sido preguntada también por las declaraciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita a Washington en las que aseguró que "el indigenismo es el nuevo comunismo", en referencia a los postulados políticos que mantienen líderes latinoamericanos como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Ayuso aseguró que el gobernante mexicano busca "deshacer el legado de España y promover ese indigenismo por el que pretende que los ciudadanos, a través de las revoluciones y la desinformación, se unan a un proyecto que solo trae más miseria y pobreza".

Rivera de la Cruz ha negado que Ayuso atacara a la comunidad indígena y ha instado a "no confundir ese concepto con el de indigenismo".

"La comunidad indígena es una realidad y el indigenismo es un comportamiento", ha apostillado.

