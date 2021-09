Ayuso reivindica presidir "pronto" el PP de Madrid: "Me veo capaz como el resto de barones"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegura que se ve "complemente capaz" de liderar el PP de Madrid "como el resto de barones autonómicos" y que prefiere que cuanto antes se despeje la incógnita de quién liderará el partido en la región.

Sin decir nombres, Ayuso ha hecho una referencia muy explícita a barones del PP como Alberto Núñez-Feijóo, Juan Manuel Moreno Bonilla y Alfonso Fernández Mañueco que, además de ser presidentes de sus respectivas comunidades, también lo son de las franquicias autonómicas del Partido Popular. "Me veo capaz de encabezar las dos entidades y creo que puedo dirigir ambos", ha expresado para enfatizar que quiere "trabajar por España desde Madrid".

"Gestionar Madrid es el proyecto político más importante de mi vida. No aspiro a otra cosa", ha dicho Ayuso este viernes en un acto sobre periodismo en el que ha reconocido tener "una inmensa ilusión" por presidir el PP, al que considera "mi casa después de 17 años".

"No presiono"

La presidenta regional ha destacado que "lo primero" es la Comunidad de Madrid aunque ha reconocido que le gustaría que la convención del PP de Madrid se celebre "pronto" porque sería "algo bueno para todos", aunque ha descartado "presionar" a Génova.

"Las fechas no las marco yo. Sé que esto requiero un debate en el seno del partido", ha añadido, dejando claro que "yo no presiono" para adelantar la convención del PP de Madrid.

"Yo no presiono. Me gusta ir de frente porque me da mucha pereza tener dos vidas y tener que crear un personaje y tener que mentir en algunas ocasiones para luego tener que acordarme de lo que dije", ha explicado.

Ayuso también ha aprovechado para reivindicar los resultados logrados en las últimas elecciones autonómicas y ha dejado claro que "quiero presidir el partido que represento para llevar la ilusión del 4-M a todos los rincones de la comunidad". También ha puesto en valor que la Comunidad de Madrid "es mi vida" y "a lo que aspiro y aspiraré siempre mientras tenga un proyecto que ofrecer".

¿Irá a la conveción del PP?

A su llegado a este acto, celebrado en Tres Cantos (Madrid), Ayuso ha respondido a preguntas de los periodistas que está haciendo "lo posible" para cuadrar las agendas y asistir a la Convención Nacional del PP en Valencia "en calidad de una afiliada más".



"Yo nunca eclipsaría al presidente del PP (Pablo Casado) en un evento de esa magnitud, tan importante para todos, soy una afiliada más", ha dicho.

Este cónclave nacional pretende relanzar a Pablo Casado y se celebra desde el 27 de septiembre hasta el 3 de octubre en diferentes ciudades españolas donde gobierna el PP, y cuyo cierre será en Valencia.

La presidenta regional prepara una gira por EEUU a finales de septiembre, que coincide "en parte" con la Convención Nacional del PP, pero ha asegurado que intentará estar presente en el cónclave "por todos los medios".

