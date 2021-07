Madrid ve "complicado" vacunar a los alumnos antes del inicio de curso y culpa al Gobierno

La Comunidad de Madrid no puede asegurar que los adolescentes de entre 12 a 15 años estén vacunados antes del inicio del curso escolar. Asi lo ha explicado el Consejero de Salud de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, en la rueda de prensa semanal de balance de la pandemia.

"Veo complicado vacunar a los adolescentes antes del inicio del curso escolar, por el número de dosis que tenemos disponibles", ha empezado por decir el consejero. "No tenemos dosis disponibles para esas franjas de edad, no sabemos cuántas dosis nos van a llegar y nos preocupa no saber el horizonte de vacunación que vamos a tener".

El Consejero de Salud ha vuelto a culpar al Gobierno de la falta de dosis de vacunas, señalando que la Comunidad "ha tenido que devolver 200.000 dosis de vacunas de AstraZeneca" porque ya no hay población mayor de 60, la población diana de esa vacuna.

"Estamos en una situación de escasez de vacunas lo que dificulta la inmunización de la población. La misión del Gobierno es traer vacunas y nosotros necesitamos más vacunas. Si hubiésemos utilizado AstraZeneca el escenario seria otro", insistió.

Escudero ha subrayado también que antes de plantear la posibilidad de inyectar una tercera dosis de las vacunas contra la Covid-19 "el Ministerio de Sanidad debería trabajar en garantizar la llegada de viales para garantizar la primera y segunda dosis"

Se refería de esta forma a una entrevista de Carolina Darias en Onda Cero, donde la ministra ha asegurado que que "todo apunta" a que su departamento administrará una "tercera dosis de refuerzo" de la vacuna contra el Covid-19, si bien ha reconocido que todavía no se ha determinado "cuándo" comenzará a suministrarse.

El consejero ha recriminado al Ministerio, por su parte, la "ralentización" en el proceso de vacunación por la falta de llegada de viales. "Antes de hablar de la tercera dosis, piense en los cientos de miles de madrileños que no tienen ni la primera ni la segunda", le ha dicho a la ministra.

Asimismo, ha reclamado a la titular de Sanidad que especifique sobre qué "estudio, trabajo o proyecto" se basa su afirmación sobre la necesidad de una tercera inyección. En cualquier caso, ha incidido, sería necesaria la llegada de 3,5 millones de dosis para vacunar a la población madrileña, pero la Comunidad solo cuenta con un 'stock' de algo más de 400.000.

"Si continuamos en esta línea, en agosto tendría que ser la mayor recepción de vacunas del periodo de pandemia y el horizonte no tiene pinta de que vaya a ser así", ha señalado.

