Isa Serra renuncia al acta en la Asamblea de Madrid y da el salto a la política nacional con Ione Belarra

Isa Serra no recogerá el acta de diputada en la Asamblea de Madrid ni será la portavoz de Unidas Podemos en la cámara regional la próxima legislatura. Así lo ha anunciado la dirigente de la formación morada, que asumirá "otras responsabilidades en Podemos a nivel estatal acompañando a Ione Belarra para llevar más lejos en este proyecto".

Serra ha explicado su decisión en un vídeo publicado en su perfil de Twitter apenas un día antes de que se constituya la nueva Asamblea de Madrid tras las elecciones autonómicas del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Asegura, además, que esta decisión no tiene nada que ver con su probable inhabilitación por un delito de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños durante un desahucio en 2014.

Isa Serra se suma así a la renuncia del que fuera candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, que dimitió de todos sus cargos el mismo día de las elecciones tras la victoria de Ayuso y la imposibilidad de que la izquierda sumara.

He tomado una decisión que os quiero contar. Podemos pasa a una nueva etapa, y yo también. Asumiré nuevas responsabilidades.



He tomado una decisión que os quiero contar. Podemos pasa a una nueva etapa, y yo también. Asumiré nuevas responsabilidades.

Gracias por cada apoyo. Mi compromiso sigue intacto. ¡Tenemos todo el futuro por delante!

"Es el momento de que en la Comunidad de Madrid otras personas asuman responsabilidades como las que yo he desempeñado en este tiempo", afirma en el vídeo sin nombrar quién ocupará la portavocía de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid.

"He decidido que es el momento de pasar a una nueva etapa, de aportar desde otro lugar a la transformación política de nuestro país", explica Isa Serra. "No seré más diputada de la Asamblea de Madrid, y pasaré a asumir otras responsabilidades en Podemos a nivel estatal", apunta la dirigente, que asegura que estará junto a Belarra para así "llevar más lejos este proyecto político".

Serra afirma en el vídeo que esta decisión de no ser diputada ni portavoz no tiene relación con su posible inhabilitación, que recurrió ante el Supremo y el alto tribunal debe ahora decidir. "No es la razón principal. (...) Voy a seguir en Podemos", afirma.

"Independientemente de la respuesta que reciba por parte del Tribunal Supremo, el daño ya está hecho. Es una estrategia para amedrentar a quienes defendemos los Derechos Humanos y de invalidarnos políticamente. Esa sentencia es injusta y su uso por las derechas muestra la connivencia de intereses con el Poder Judicial", continúa.