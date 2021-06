Ayuso tendrá que cerrar el interior de los bares por la imposición vía BOE de Darias

El Gobierno de la Comunidad de Madrid no quiere cumplir el Documento de Acciones Coordinadas por el que se regula la apertura de bares y discotecas según la incidencia acumulada de cada comunidad autónoma. Pero no le quedará otra, y es que, el Ministerio de Sanidad ha asegurado que publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el citado documento para hacerlo de "obligado cumplimiento".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado, en declaraciones durante la visita de las obras de Metro de Gran Vía, que no tomarán las medidas "mientras no sea obligatorio".

Ayuso ha asegurado que su posición respecto al documento aprobado el miércoles, con 6 comunidades en contra, no es de "rebeldía" contra el Ministerio de Sanidad. "La rebeldía significa ir contra las normas establecidas y esta norma no es de obligado cumplimiento y no se puede imponer", ha asegurado la ministra.

"No estamos en rebeldía porque no estamos obligados a cumplir una norma de que no parte de un organismo que no tiene la capacidad de hacer ley algo que no lo es -ha añadido Ayuso-, No ha habido unanimidad y, por tanto, no se está obligado a cumplir algo que, a nuestro juicio, es absolutamente insensato y perjudicial".

El debate recuerda al que se tornó durante las vacaciones de Semana Santa y el Puente de San José que, aunque no contó con el voto favorable de todas las partes, se publicó en el BOE y sí fue de obligado cumplimiento.

A sus declaraciones se une las del consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, que en una entrevista de la Cadena COPE ha anunciado que van a recurrir la norma porque "va en contra de la evolución pandémica".

En estos momentos, la Comunidad de Madrid está en fase de alerta 3 junto con Aragón, País Vasco y La Rioja. De este modo, si alguna de estas regiones tenía el interior de sus bares o sus discotecas abiertas, deberá de cerrarlas.

Para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la medida impuesta por Sanidad en el último Consejo Interterritorial es "una imposición política no es sanitaria y que es arbitraria".

"Quiero dejar claro que todo lo que hace este Gobierno siempre es por imposición o con mentiras. Para que la norma sea obligatoria debería haberse aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial y ni estamos en estado de alarma ni ha habido unanimidad".