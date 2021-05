Madrid administrará AstraZeneca si Sanidad no se pronuncia y creará una comisión sobre Barajas

La Comunidad de Madrid ha advertido de que administrará la segunda dosis de AstraZeneca a las personas que ya han recibido la primera si el Gobierno no toma una decisión de forma rápida. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, lo ha comunicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, señalando que "hay que hacerlo en los próximos días para que no se pierda el efecto de la primera dosis".

"Si el Ministerio de Sanidad no se pronuncia administraremos la segunda dosis de AstraZeneca. La Consejería de Sanidad quiere que Sanidad se pronuncie pero si no lo hace en los próximos días, hay que aplicarla para que no se pierdan, para que llegue a las 141.000 personas que han tomado la primera", ha dicho la presidenta.

Isabel Díaz Ayuso ha anunciado también la creación de una comisión de investigación sobre el Aeropuerto de Madrid Barajas, del que, insiste, "seguimos sin conocer los protocolos con relación al virus". "Sabemos que hemos tenido 731 casos importados y creemos que podrían ser más de 2900 los asintomáticos. Desde mayo de 2020 que hemos pedido el refuerzo de las medidas en el Aeropuerto para la protección de los ciudadanos y no hemos tenido información, no hay actas de las reuniones y con tanta opacidad es difícil analizar la relación de Barajas con la expansión del virus", explicó.

"Para ser más eficientes hay que saber que protocolos se están aplicando, porque la falta de transparencia es absoluta", señaló.

