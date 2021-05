La delegada del Gobierno sugiere a Madrid imponer el toque de queda: "Estaríamos más seguros"

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha sugerido al Gobierno regional que vuelva al toque de queda porque todos los ciudadanos estarían "más seguros", después de las aglomeraciones y fiestas que se han producido esta madrugada tras finalizar el estado de alarma.

"Yo pensé que la gente iba a ser más responsable y no ha sido así. Con un toque de queda todos estaríamos más seguros. Hay comunidades que lo han conseguido y otras que no. Las que lo han conseguido han tenido una noche más tranquila que las que desgraciadamente no lo tenemos", ha trasladado la delegada en una entrevista con Telemadrid.

Las medidas que implican restringir derechos fundamentales, como el toque de queda, precisan desde ahora el aval de los tribunales superiores de justicia que, en los últimos días, se han pronunciado de manera antagónica en resoluciones a un mismo planteamiento, como ya ocurrió el pasado verano.

De hecho, el viernes TSJ del País Vasco rechazó el toque de queda y el límite a las reuniones que propuso el Gobierno de Íñigo Urkullu mientras los jueces de la Comunidad Valenciana autorizaron esas mismas medidas, como ya ocurriera de forma similar en Baleares.

No obstante, en Madrid no está sobre la mesa siquiera plantarlo. González ha recordado que son "las comunidades en esta cogobernanza las que tienen que dirigir de acuerdo a las circunstancias de cada comunidad".

A su juicio, no haría falta que el Gobierno de España estipulara medidas comunes, porque aquellas comunidades que quieren "ser responsables y tomar medidas y afrontar la situación sanitaria con seguridad lo tienen en su mano".