4 de 7

Pablo Iglesias ha aumentado la representación de su partido en la Comunidad de Madrid, sí. Pero no ha conseguido ni de cerca su objetivo de desbancar al PP en la región. Con 10 diputados, otro de sus descalabros es que Julio Rodríguez, ex JEMAD y apuesta personal del líder de Unidas Podemos, no entra en el parlamento autonómico.