Ayuso 'Superstar' avisa a Sánchez: "Tiene los días contados"

Entre gritos de "libertad, libertad" de la multitud, precedida por Pablo Casado, que le dejaba el papel protagonista en el balcón de Génova, el de las grandes ocasiones, Isabel Díaz Ayuso celebraba minutos después de las diez de la noche el gran triunfo que la consolida como presidenta de la Comunidad de Madrid, para lo que sólo necesitará la abstención de Vox, y advertía a Pedro Sánchez: "Esa forma de gobernar con opulencia y con hipocresia de La Moncloa tiene los días contados. Ya está bien" afirmaba convertida en toda una 'Superstar' ante sus seguidores, que vivían una de las noches de triunfo electoral que hace tiempo no celebraba el PP.

Ayuso terminaba diciendo "Viva Madrid y viva España" un discurso en el que comenzaba saludando a "todos los rincones de España y del mundo que hoy nos miran con tanta ilusión, porque la libertad ha triunfando nuevamente en Madrid".

La presidenta madrileña se refería a su breve mandato desde que fue investida en 2019 como los "dos años más difíciles que habíamos siquiera imaginado, y sin embargo jamás la sociedad madrileña y la sociedad española habíamos estado tan unidos, y vamos a seguir así adelante, con libertad, con concordia, y gobernando para todo el mundo, y demostrando que las instituciones están para eso, para ser respetadas, para gobernar para todos" concluía.

"Recuperar el orgullo"

Entre gritos de presidenta, y acompañada en el balcón por otros dirigentes populares, singularmente el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, Ayuso vaticinaba un "nuevo capítulo en la historia de España" a partir de su triunfo en las elecciones autonómicas. "Hoy desde Madrid, desde el kilómetro cero, vamos a recuperar el orgullo, el sentimiento de portenencia, la cultura del esfuerzo, y por encima de todo la convivencia, la unidad y la libertad que necesita España" afirmaba con énfasis ante la ovación de los suyos.

Y cómo no podía ser de otra manera, se refería al sector de la hostelería, auténtico caballo de batalla de su campaña, con un término coloquial: "Espero que los tabernarios hayáis pasado un buen día. Yo también. Porque Madrid es libertad, y porque no entienden nuestro modo de vida" afirmaba, argumentando que "por eso el sanchismo no entra en Madrid".

Por su parte, Pablo Casado, también tuvo referencias a Pedro Sánchez. "Hoy la libertad ha ganado en Madrid, mañana lo hará en España", manifestó desde el balcón de la sede del PP. El líder nacional de los populares calificó el resultado del 4-M de "moción de censura democrática al sanchismo", y aseguró que será "un punto de inflexión".

Casado, que abrió su discurso con una mención "a las víctimas del coronavirus y a quienes lo están pasando mal por la crisis que ha traído la pandemia", como también hacía luego Ayuso, aseguró que en estas elecciones "ha perdido la crispación" y "ha ganado la concordia".