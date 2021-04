Echenique pide el voto a los indecisos: "Te van a joder la vida y los ricos tendrán más privilegios"

A cinco días para las elecciones en la Comunidad de Madrid, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, se ha dirigido al casi 20% de indecisos para explicarles por qué no ir a las urnas puede ser la peor de las opciones. Además, se ha deshecho en elogios hacia Pablo Iglesias, sobre el que ha dicho que ha puesto en peligro "su seguridad, intimidad y la tranquilidad de su familia" para que la gente "tenga una vida mejor". A cambio, ha apuntado, "ha recibido ocho balas, joder".

"Me voy a dejar de gilipolleces y te voy a tratar como una persona adulta. No te voy a pedir el voto porque eso es ficción", ha dicho Echenique este jueves. En un acto celebrado en Leganés junto a Iglesias e Isa Serra ha dejado claro a los indecisos que si no van a votar "van a seguir jodiéndote la vida mientras a los multimillonarios les dan más y más privilegios".

Así, Echenique ha alertado sobre cuál será la "realidad" de Madrid si Isabel Díaz Ayuso gana las elecciones y suma con Vox el 4 de mayo. "Habrá listas de espera más largas, la Atención Primaria empeorará y tener una dentadura sana y velar por la salud mental seguirá siendo un privilegio".

Pablo Echenique se dirige a ti sin gilipolleces. pic.twitter.com/CDm3iDYrSp — PODEMOS (@PODEMOS) April 29, 2021

"El colegio de tus niños se seguirá deteriorando, los alquileres serán abusivos y no te vas a poder emancipar y tendrás que vivir con tus padres hasta los 40 años", ha vaticinado Echenique si PP y Vox gobiernan en Madrid.

"Y esta es la realidad. Estas elecciones no son como las demás", ha apuntado Echenique, que ha considerado que el 4 de mayo no sólo Madris se juega todo esto, también que "la derecha política y mediática que se ya se ha quitado la careta" entre en las instituciones". "Son esos que insultan a los gays, copian técnicas nazos, los odian a los pobres y los que les llaman mantenidos. Esta gente va a votar seguro", ha continuado.

También van a votar "el exlegionario que simuló un fusilamiento a miembros del Gobierno" y los que han mandado balas y una navaja a varios dirigentes políticos, entre ellos Pablo Iglesias y los ministros Fernando Grande-Marlaska y Reyes Maroto. "Esos también votarán", ha avisado.

Echenique ha pedido una movilización del voto de la izquierda para llegar a la Puerta del Sol con Iglesias de presidente. Con todas las encuestas en contra, el dirigente de Unidas Podemos ha explicado que en Madrid la derecha "sólo gana en el 30% de los barrios más pudientes" y que en el 70% de los que tienen menos ingresos "pierden". "Lo que pasa es que la participación en los barrios ricos la participación es más alta que en los pobres", ha dicho.

Por ello, se ha dirigido a aquellos que no viven ni en el Barrio Salamanca ni en La Moraleja. "Si no vives allí y no vas a votar, volverán a ganar. Ellos van a decidir cómo y quién va a gobernar", ha alertado.

