Mónica García culpa a PP y Vox del "clima" de la campaña: "Hay que seguir la línea de puntos"

Mónica García, candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones del 4-M, responsabiliza a Vox y PP del "clima" en el que se está desarrollando la campaña electoral: "Para saber cómo hemos llegado aquí se puede seguir la línea de puntos. Hay un partido que hace del odio su bandera y hay otro que aspira a gobernar con ellos".

García, entrevistada este martes en 'La Hora de La 1' (TVE), ha lamentado que la presidenta de la Comunidad y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, "sacrificó la salud teóricamente porque nos íbamos encontrar un milagro económico y los datos son mediocres". También, que Díaz Ayuso diga que gestionaría la pandemia de la misma forma, que volvería a hacer lo mismo. Para García, eso significa "abandonar a los mayores y a los sanitarios o dar comida basura a los niños".

Tras deslizar nuevas críticas contra la presidenta, Mónica López, presentadora del espacio, le ha preguntado cómo es entonces posible que "siendo tan malísima" esté tan fuerte en los sondeos. Para García, "hay varios factores": el primero, ha asegurado, que la presidenta "se presenta por tres partidos -lo justifica en que tiene el 'discurso' de Vox y en que ha 'absorbido' a Ciudadanos-"; el segundo, que "26 años gobernando hacen mella y ha utilizado las instituciones de manera electoral" y el tercero, que "-el resto de partidos- llevamos 15 días de campaña y la señora Ayuso lleva dos años".

La candidata rechaza también uno de los mensajes fuertes de su rival, en concreto el de "vivir a la madrileña": "Para mí, vivir a la madrileña es solidaridad y empatía, no hace falta pisotear al de al lado como demostración de libertad o la ley de la selva". García ha recordado las declaraciones de Díaz Ayuso en las que abogó por no "confinar" a un 99% por un 1% de afectados por la Covid-19. "Todos somos ese 1% -ha defendido-. O salimos todos o no sale ninguno".

Preguntada por si subiría impuestos, ha avanzado que "lo primero que haría sería respetarlos y no verlos en sobresueldos, altillos o empresas amigas sino en los centros de salud". García aboga por "justicia fiscal para que haya reequilibrio social". En relación con esto, ha defendido su propuesta de una prestación por hijo a cargo. ¿Con qué dinero? Ha respondido: "Con el dinero de todos los madrileños porque para eso tenemos un sistema que es el mejor sistema de crowdfunding, que se llama impuestos. Pagarlos bien y pagar más quien más tenga".