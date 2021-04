Monasterio: "A Iglesias le da miedo debatir con Vox, presionó a la Ser para que no estuviéramos"

Rocío Monasterio, candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, considera que a "Pablo Iglesias le da miedo debatir con Vox", refiriéndose a lo ocurrido el pasado viernes en la Cadena Ser, cuando Iglesias se levantó del debate al dudar Monasterio de la veracidad de las amenazas de muerte recibidas por el exvicepresidente del Gobierno.

"Condené todas las amenazas y lo que pedí es que Iglesias condenara las que sufrimos nosotros en Vallecas", ha insistido Monasterio en entrevista a RTVE. "Antes de entrar al plató Iglesias ya estuvo amenazando a toda la dirección de la Ser, diciendo que no quería sentarse con gente de la ultraderecha", recuerda.

"Él pretendía que no estuviéramos en el debate, porque a Iglesias le da miedo debatir con Vox. Él no quería sentarse en el debate conmigo y yo no estaba dispuesta a levantarme", defendió la candidata.

Rocío Monasterio (@monasterioR), sobre el debate de la Ser: “Podemos tiene tendencia a montar determinados números [...] El señor Pablo Iglesias estuvo amenazando a toda la dirección de la Ser”.#LaHoraMonasterio https://t.co/GesHjMSqQA pic.twitter.com/qxCB3RDpDz — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) April 26, 2021

Sobre las dudas de Vox sobre la veracidad de la amenaza a Iglesias, que Abascal ha tildado de "montaje de Podemos", Monasterio señaló que "sabemos que Podemos tiene tendencia a montar números, como el que montó en la Ser". "Yo le animé a que fuera a la comisaria a denunciar e incluso Vox se ha personado como acusación popular para que se investigue y se descubra toda la verdad sobre este caso", explicó.