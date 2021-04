Álvarez de Toledo: "El PP le debe una a Ayuso por haber dado a la alternativa una oportunidad"

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular, ha señalado este miércoles que el PP está en deuda con Isabel Díaz Ayuso por haber dado "una oportunidad a la alternativa que estaba muy dañada".

"El PP sí que le debe una a Ayuso. Con este golpe de efecto, ella ha dado a la alternativa una oportunidad, oportunidad que estaba muy dañada. Ayuso es el ejemplo de como liderazgo basado en un proyecto político fuerte es capaz de aglutinar una mayoría en torno al PP. Eso es lo que tenemos que buscar a nivel nacional, conseguir una mayoría de 176, y hay que hacerlo a partir del día 5", ha dicho Álvarez de Toledo en entrevista a esRadio.

La diputada del PP ha recordado la "inmensa soledad de Ayuso en la primera campaña, pelando para ganar unas elecciones imposibles". Ahora, tras dos años de mandato, Álvarez de Toledo ve a una Díaz Ayuso "pletórica, empoderada, fuerte por sus convicciones". "Este es el éxito del liderazgo basado en las ideas", ha resaltado

Sin dudar de la victoria de la candidata del PP en la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo, Álvarez de Toledo ha considerado que "Ayuso ha colocado al dúo de la decadencia, que son Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, a la defensiva, porque Ayuso ha conseguido convertir las elecciones en Madrid en la primera vuelta de la batalla por la recuperación de España. Iglesias es un político fracasado que quiere hacer que la política fracase. Es un híbrido de Otegi Ortuzar y Puigdemont".

La diputada ha asegurado que no está "tan cerca de Vox como se piensa", porque "ellos con más nacionalistas y conservadores", sin embargo, recuerda que hacer un proyecto fuerte en la derecha española significa"tender puentes". "No puedes volar los puentes con los votantes de ese partido y por eso me opuse a la posición de Casado en la moción de censura. Tenemos áreas de colaboración y otras que nos separan", explica.

Álvarez ha criticado "el giro hacia el centro" que, dice, es ceder a las pretensiones de la izquierda. "El giro al centro es agotador porque el centro lo define la izquierda. Siempre estamos esperando a que la izquierda nos perdone la vida y eso no puede ser. Hay que asumir las convicciones sin complejos y reagrupar el voto por la base. En Madrid está funcionando y es fantástico".