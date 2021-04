El PSOE recurre el acuerdo de la Junta Electoral que aceptó la lista de Ayuso para el 4-M

Los socialistas madrileños han interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Madrid que dio el pasado 5 de abril el visto bueno a la lista con la que concurren los populares, encabezados por Isabel Díaz Ayuso, a las elecciones del 4 de mayo.

Esta decisión respondió entonces a una denuncia previa de los socialistas en la que impugnaban la candidatura del PP por incluir a Toni Cantó como número 5 de la lista. El dirigente, que a mediados de marzo abandonó las filas de Ciudadanos para unirse al PP, se empadronó en Madrid fuera de tiempo para poder participar en los comicios, denuncian los socialistas.

En el recurso presentado ante la Justicia, el PSOE estima que "la condición de elector y elegible, no se habría producido, no solo no antes del 1 de enero sino una vez convocadas las elecciones después del 11 de marzo". Así, señalan junto a Cantó al exalcalde de Toledo, Agustín Conde, el número 23 de la lista de Ayuso, según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado a Europa Press.

Además, indican que "los cambios de empadronamiento entre distintas circunscripciones electorales con fecha posterior al cierre censal del 1 de enero de 2021 no pueden considerarse de cara al proceso electoral en curso para las elecciones de 4 de mayo de 2021, sin que aquellos que, por tanto, no puedan reunir la condición de electores, puedan reunir la condición de elegibles, concurriendo en ellos causa de inelegibilidad".

