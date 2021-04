Edmundo Bal: "Cs se presenta contra las políticas radicales de Más Madrid, Podemos y Vox"

Edmundo Bal, candidato de Ciudadanos a las elecciones de la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo, ha señalado este jueves que el partido se presenta "contra los extremos, contra Podemos, Más Madrid y Vox". "Da igual si son de derechas o de izquierdas, Ciudadanos se presenta contra las políticas radicales", remarca.

En este sentido, Edmundo Bal señala que, a la hora de hablar de pactos de Gobierno, "más que las personas hay que hablar de políticas". "No se trata de hablar de Ayuso o Gabilondo, se trata de poner encima de la mesa las políticas naranjas que defendemos. Si fuera por la señora Ayuso no se harían políticas sociales y tampoco es el PP el mayor luchador contra la corrupción. Pero es que si fuera por el señor Gabilondo se subirían los impuestos aunque él ahora diga que no. Así que el centro es esto, liberalismo en lo económico y políticas sociales, por eso es necesario Ciudadanos", explica.

En entrevista a Radio Nacional de España, Bal dice que no se cree a Gabilondo cuando el candidato socialista asegura que no va asumir los impuestos en la Comunidad de Madrid. "Gabilondo no quiere impuestos bajos. Hace 50 días decía que Madrid era un paraíso fiscal y si gobierna va a recuperar el impuesto de sucesiones y el de patrimonio. Y el año que viene, cuando se gestionen los presupuestos generales del Estado y Sánchez dependa de la votación de Esquerra Republicana, Gabilondo hará lo que le mande Sánchez y subirá los impuestos", vaticina.

El candidato de Ciudadanos asegura que tiene "mucho respeto y aprecio por Gabilondo", pero señala sus "contradicciones". "Le falta poco para decir que no pegaría ojo si pactara con Podemos como ya lo dijo Pedro Sánchez, pero la verdad es que el PSOE ha pactado con Podemos en el Gobierno de la nación y no se ha escuchado a Gabilondo decir nada", refiere.

"Gabilondo va en un pack con Iglesias y Mónica García y para ese tipo de pactos es imposible que pueda contar con Ciudadanos", aclara.

El próximo 4 de mayo, Bal asegura que Ciudadanos "no va a por el 5% de votos" que asegura la representación en la Asamblea de Madrid, sino que pretende "conseguir mucho más, ser decisivo a la hora de la formación de un Gobierno".