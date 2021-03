Gabilondo pide reducir horarios y toque de queda y denuncia el "desmadre" de las fiestas en Madrid

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, denuncia el "desmadre" en la capital por las fiestas que se han celebrado este fin de semana en Madrid, muchos de ellas de turistas franceses. Afirma que la situación que es "alarmante" y un "despropósito" y que es necesario implementar medidas "más estrictas" en la región ante el repunte de los contagios y el "descontrol" visto en los últimos días en la capital.

"Este turismo de borrachera hace que olvidemos que estamos en una situación de contagios. Esta situación es un despropósito y me preocupa muchísimo", ha afirmado Gabilondo, que considera que las medidas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra la pandemia con "demasiado laxas, poco claras y poco estrictas".

Así, el candidato socialista en las elecciones del 4 de mayo considera necesario adelantar el toque de queda a las 22:00 horas en zonas donde la incidencia supere los 300 casos por cada 100.000 habitantes y limitar el horario de la hostelería sin cerrarla, como sí recomienda el Ministerio de Sanidad cuando la incidencia es superior a 150 casos, situación en la que está toda la Comunidad de Madrid.

No cerraría la hostelería

"Tendría la hostería abierta, con limitación de horarios y de aforos. No haría un cierre total", ha apuntado Gabilondo en una entrevista en la SER. En la actualidad, bares y restaurantes cierran a las 23:00 horas y el aforo de los interiores es del 50%.

Todas estas medidas más restrictivas que defiende Gabilondo irían acompañadas de ayudas económicas, en concreto 80 millones de euros en ayudas directas. "Hay que ayudar a la hostelería y también ser restrictivos", ha dicho.

Gabilondo ha puesto especial énfasis en las imágenes de este fin de semana en el centro de la capital con decenas de jóvenes sin mascarilla ni distancia de seguridad saltándose el toque de queda y bebiendo alcohol en la calle. Muchos de ellos con turistas extranjeros, en gran parte franceses, que llevan semanas viajando a Madrid.

Franceses en Madrid Jorge Barreno

Descontrol

"Es todo un descontrol, un despropósito y un desmadre", ha opinado Gabilondo, que ve necesario "ir a medidas más restrictivas" y tomar la riendas de una situación que prevé que se desborde. "Estamos en una situación alamarmante y ya estamos casi en una cuarta ola. La Comunidad de Madrid no está tomado el control de la situación", ha denunciado insistiendo en la necesidad de reforzar el testeo y la Atención Primaria en Madrid "y no esperar a ver lo que ocurre" mientras suben los casos y la incidencia acumulada.

Sobre el Hospital Enfermera Isabel Zendal, Gabilondo ha descartado su cierre si gana el 4-M aunque ha explicado que lo convertirá en "un hospital de verdad y efectivo" que no vacíe de personal al resto de centros hospitalarios de la región y tenga una "plantilla estable".

Pactos con el PP

Preguntado si mantiene su posición de no pacta con "este Pablo Iglesias, Gabilondo ha aclarado que no comparte los planteamiento que hace "en el terreno de la confrontación". No es el dilema comunismo o libertad o fascismo/comunismo, el dilema es si el Gobierno va a en serio", ha opinado.

En este sentido, el candidato del PSOE hace un llamamiento "deesde la izquierda" a una "opción centrada" para "pactar con las dos manos" evitando los extremismos. "Si hablamos de los problemas de Madrid, encontraremos espacios para pactar con unos y otros. Igual esto le va a extrañar, igual hay que pactar muchos asuntos con el PP", ha dicho.

Votantes de Cs

Insistiendo en la idea de un "Gobierno serio", Gabilondo ha dejado claro que no quiere "el Gobierno de la plaza de Colón" sino "un Gobierno de progreso, abierto, plural de una sociedad diversa".

"El error de Cs fue estar en la plaza de Colón, por eso me dirijo a sus votantes", ha añadido. Su objetivo, ha dicho, es "combatir el discurso de la extrema derecha con absoluta determinación y firmeza y de forma racional" para evitar que haya un Gobierno con Vox en la Comunidad de Madrid, cuestión que cree de "emergencia democrática".

Por último, en cuanto a la fiscalidad ha insistido en no tocarla durante estos dos años si gobierna en la región pero aboga por "una mucho más moderada en toda Europa" ya que en Madrid la situación no le gusta "nada".