Ayuso: "Pablo Iglesias es odio. Lleva un programa que fomenta la expropiación y okupación"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díez Ayuso, ha advertido a los madrileños de que Pablo Iglesias "está cargado de odio y rencor" y que su programa electoral "fomenta la expropiación, la okupación y la quema de las calles y los comercios".

"A Iglesias no le quiere Madrid. Ni en los barrios humildes", ha afirmado Ayuso, que asegura que Pablo Iglesais "es puro odio" y que "le gustaría ver a sus adversarios políticos en la cárcel y al entorno político de ETA en la calle".

"No quiero que a los ciudadanos de Madrid les expropien sus casas, no quiero que a los que tienen una segunda vivienda se la roben. Yo respeto la propiedad", ha continuado Ayuso en una entrevista en Antena 3 en la que ha advertido que todo esto es lo que traerá Pablo Iglesias si gana en las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. "La antítesis del comunismo es la libertad: no quiero que expropien nada", ha añadido.

En esta línea, Ayuso cree que Iglesias ha dado el salto a la Comunidad de Madrid para "intentar frenar la desaparición" de Unidas Podemos, un proyecto político, dice, "que está acabado". "Lo que tiene que hacer Iglesias es soltar su cargo y decir qué quiere ser de mayor. Está aquí de paso", ha señalado.

Sobre la acusación de Iglesias el pasado viernes de que Ayuso "acabará imputada y en prisión", la presidenta regional le ha restado importancia a estas declaraciones. "La inmensa mayoría de la gente me muestra su apoyo", ha afirmado, para remarcar que lleva dos años recibiendo insultos "Me insultan en forma de turba, de todos contra mí. (...) No verás a una feminista de izquierda salir a defenderme", ha añadido.

