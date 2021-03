Los jóvenes de Más Madrid critican "la falta de unas primarias" para el 4-M

La ausencia de un proceso de primarias abiertas para elegir quién lidera la candidatura de Más Madrid el próximo 4 de mayo está despertando críticas internas. Este sábado, los jóvenes del partido han envíado una carta a la Mesa Regional y al Comité Ejecutivo en la que expresan el "malestar" del grupo con algunas de las últimas decisiones del partido.

El adelanto electoral pilló por sorpresa a Mas Madrid y, superado el intento de envolvente por parte de la candidatura sorpresa de Pablo Iglesias, el partido confirmó que sería Mónica García quien disputará la Presidencia de la comunidad en los próximos comicios.

La papeleta del partido, que suma nombres de otros diputados y de miembros de la dirección, está siendo este sábado sometida a una consulta abierta a todos los inscritos de la organización previos a la convocatoria electoral. Las bases pueden manifestar si están a favor o en contra (o si optan por abstenerse) de la lista electoral pero no han podido elegir quién la forma.

Di sí al Madrid verde, justo y feminista que merecemos frente a la irresponsabilidad y el desgobierno del PP de Ayuso. Participa en https://t.co/IcpIKAuos8 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) March 20, 2021

Esto supone "una evidente violación del documento organizativo y estatutario que se votó hace meses" los jóvenes de la organización, que subrayan en la misiva que este proceso "sí se están realizando en otros partidos" y no alcanzan por tanto a "comprender, quizás por ignorancia, cuáles son las razones que se lo impiden a Más Madrid".

También trasmiten "la profunda desilusión -que creemos unánime al resto de la militancia de Más Madrid- de haber conocido de la lista electoral y las decisiones que trae consigo a través de la prensa, y no de manera anticipada u oficial por parte del partido".

"Tenemos en cuenta, como decíamos, las imprevisibles circunstancias actuales y las contingencias que de ellas pueden derivarse, pero no es menos cierto que podría haberse evitado o, al menos, haberse mandado una disculpa oficial inmediata que tampoco se ha recibido", aseveran.

Los jóvenes de la organización afirman haber sentido con estas dinámicas "desconectadas, olvidadas y -aunque sabemos que no es la intención- no tenidas lo suficientemente en cuenta" y, por ello, exigen una explicación o una rectificacion. "Nos gustaría velar porque no se pierdan las buenas dinámicas ni la democracia interna", concluyen en la misiva.