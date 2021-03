Pablo Iglesias incendia la precampaña en Madrid: "Ayuso acabará imputada y en prisión"

El todavía vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, asegura que "ahora lo que toca es sacar a Ayuso y la ultraderecha" de la Comunidad de Madrid y vaticina que la presidenta regional "acabará imputada y en prisión".

"Cuando decimos que el PP el sinónimo de delincuencia y crimen estamos diciendo la verdad porque lo dicen lo jueces", ha asegurado Iglesias, que recuerda que "todos" lo secretarios generales del PP de Madrid "han sido imputados", señalando a Ignacio González, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre. "Que profascistas puedan gobernar es una amenaza enorme", ha sentenciado.

Así, el líder de Podemos cree que "cuando se investigue de verdad, es más que probable que Ayuso acabe imputada y en prisión". Por ello, ha advertido en una entrevista en La 1 que "es un peligro para nuestra democracia que esta gente pueda gobernar", por lo que es necesario que el próximo 4 de mayo "haya un Gobierno decente" en la Comunidad de Madrid.

Entregará el acta

Iglesias también ha adelantado que renunciará a su acta de diputado en el Congreso antes del 18 de abril, día en el que dará comienzo la campaña electoral para las elecciones en la Comunidad de Madrid.

De esta forma, Iglesias acalla los rumores que apuntaban que mantendría el acta hasta conocer los resultados de los comicios del 4 de mayo. "En política uno tiene que saber dónde es más útil. Soy madrileño, soy antifascista, y si ahora donde más útil soy es en Madrid, es un honor hacerlo", ha afirmado el líder de Podemos, que deja claro que "ahora lo que toca es sacar a Ayuso y la ultraderecha".

Cs desaparecerá

Iglesias, que será elegido candidato de Podemos a la Asamblea de Madrid por los inscritos del partido, está convencido de su victoria y lanza un claro mensaje a Isabel Díaz Ayuso tras vaticinar que Ciudadanos "va a desaparecer": "Yo le recomendaría que fuera prudente: a ver si el 4 de mayo va a ser su último día".

"Yo salgo a ganar, y cualquiera que esté pensando en escenarios perdedores, no entiende lo que significa salir con una campaña electoral", ha afirmado."Quien está pensando en escenarios de derrota, que no se presente, salimos a ganar, como siempre", ha añadido.

"Quiero ser presidente de la CAM"

El líder de Podemos ha explicado que el escenario "ha cambiado por completo" ya que ahora hay un escenario "completamente distinto en el que todo es posible". "Hay que debatir. Que estoy acabado me lo han dicho un montón de veces. No se me caen los anillos por estar donde tengo que estar, salimos a ganar", ha apostillado.

En este punto, ha insistido en que "ahora está muy difícil pero por lo menos hay partido" y ha añadido que "ha cambiado por completo el tablero". "Me dijeron que era imposible que formara parte del Gobierno, ahora quiero ser presidente de la Comunidad de Madrid y hay una posibilidad. Creo que esta señora puede salir del gobierno", ha precisado.

"Algunas encuestas señalan que en 48 horas hemos pasado de la sexta fuerza a la tercera, y queda mucha campaña y quedan muchos debates", ha continuado Pablo Iglesias, que afirma que "en la política uno tiene que estar disponible para estar donde es más útil".

"Los billetes de Egea"

Respecto a la decisión del portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, de presentarse a las primarias para optar a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Iglesias ha resaltado que lo "respeta" pero que cree que es "demasiado tarde" ya que, a su juicio, la formación naranja "cometió un error muy grave yendo a la Plaza de Colón".

Así, ha defendido que el campo de la derecha "es la ultra derecha y la ultra ultraderecha". "Cuando intentaron reaccionar en Murcia ya estaban los billetes de García Egea comprando tránsfugas", ha criticado.

En referencia a la campaña electoral, Iglesias ha asegurado que no dirá "una sola mala palabra" ni a Más Madrid ni al PSOE, que es "lo que quiere la derecha". "No van a escuchar una sola mala palabra por mi parte ni de Más Madrid ni del PSOE. Tenemos que remar juntos", ha dicho.

Ley de Vivienda

Respecto al futuro que le augura a la coalición, ha asegurado que su "impresión" es que "se agotará la legislatura" y que verá cómo sale adelante la reforma que regula los precios de los alquileres.



"Va a salir adelante porque está firmado, Pedro Sánchez y yo lo firmamos delante de todos los españoles, no puede mentir a los ciudadanos en la cara. Vamos a llegar a un acuerdo", ha señalado.