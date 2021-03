Díaz Ayuso: "Me da igual que Ignacio Aguado esté indignado. Nos hemos llevado mal siempre"

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegura que ha hecho "lo correcto" convocando elecciones el 4 de mayo y ha cargado con dureza contra su exvicepresidente, Ignacio Aguado, con quien ha dicho nunca se ha llevado bien. Además, le ha acusado de preparar una tercera moción de censura contra ella tras las de PSOE y Más Madrid.

"Me da igual que Aguado esté indignado. Más indignada estoy yo. Nos hemos llevado mal siempre, lo sabe todo el mundo", ha afirmado Ayuso, que ha explicado que desde que desde que gobiernan juntos -agosto de 2019- "no empezaron bien las cosas. "Me montaron una comisión de investigación sobre mi padre con Vox. Y eso, viniendo de mi socio", ha dicho.

La presidenta regional ha señalado que conoció la moción de censura de Cs y PSOE contra el PP de Murcia la noche de antes y que en un primer momento no pensó que fuera a extrapolarse a Madrid. Su opinión cambió durante la mañana del miércoles y en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de ese mismo día en el que, ha revelado, Ignacio Aguado no le mostró apoyo alguno ante una hipotética moción en la Comunidad de Madrid.

"No fue capaz de decirme 'tienes todo mi apoyo, voy a estar contigo hasta el final, tenemos un compromiso'", ha afirmado Ayuso en una entrevista en Telecinco en la que, además, ha señalado que Aguado "no negó" una hipotética moción en Madrid. "Quiero pasar página corriendo. Así que pensé que si esto lo dejo pasar y si no lo hace Cs lo haría el PSOE esa misma tarde", ha dicho.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.