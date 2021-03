El PP y Vox respaldan la decisión de la Justicia y Más Madrid se ve "preparado" para el 4-M

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha respaldado este domingo la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid el 4 de mayo al inadmitir el recurso con medidas cautelarísimas presentado por la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid contra el decreto de Isabel Díaz Ayuso.



De esta forma, y tras dos días de deliberación, los magistrados rechazan las medidas cautelares instadas por los letrados de la cámara madrileña en su recurso contra el decreto de disolución y convocatoria de comicios al avalar "la validez y eficacia" del mismo, que "no pueden verse comprometidas por la presentación ulterior de una o varias mociones de censura".

Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este domingo que "el 4 de mayo Madrid va a elecciones porque está en su derecho". La presidenta ha escrito este mensaje en Twitter junto a una noticia titulada "la Justicia da la razón a Ayuso y habrá elecciones el 4 de mayo".

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid y candidata a la Presidencia madrileña, Rocío Monasterio, ha celebrado este domingo el respaldo del TSJM a los comicios del 4 mayo.



"A elecciones en Madrid", ha escrito Monasterio en su cuenta de Twitter, donde ha agregado iconos de aplausos para celebrar la noticia.

La diputada de Más Madrid y candidata a la Presidencia de la Comunidad madrileña, Mónica García, ha dicho que este domingo "se consuman unas elecciones irresponsables", pero ha asegurado que está "preparada" para echar a la presidenta "de la Puerta del Sol", donde se ubica la sede de la presidencia regional.



"No hay problema: Me enfrenté al virus (Mónica García es médico) y me enfrentaré a Ayuso", ha señalado la candidata de Más Madrid.

PSOE y Ciudadanos

El portavoz del PSOE en la Asamblea y candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad, Ángel Gabilondo, ha señalado este domingo que presentaron la moción de censura sin tener "constancia oficial" de la convocatoria electoral y ha expresado su respeto por la decisión judicial que la respalda.



"Valoramos positivamente la celeridad de la resolución, y la respetamos (...). Aunque presentamos la moción de censura sin tener constancia oficial de la convocatoria de elecciones y la disolución de la Cámara", ha defendido Gabilondo en declaraciones remitidas a los medios.



En todo caso, el candidato socialista ha manifestado que está dispuesto a concurrir a este "proceso extraordinario para constituir la Asamblea de Madrid como representación de la voluntad ciudadana".

El exvicepresidente de la Comunidad y líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, ha calificado de "despropósito" que la presidenta regional haya decidido convocar elecciones en la región.

Con 1.641 personas hospitalizadas, 424 en UCI y 447.101 en paro, Ayuso ha decidido convocar elecciones.



Su capricho es lo primero. Nos costará 20 millones de euros.



Serán el 4 de mayo, martes. Si tiene hijos, cuente con que no habrá colegio.



Un despropósito todo. — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) March 14, 2021

