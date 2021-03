Ignacio Aguado niega que Isabel Díaz Ayuso le haya corregido: "No estamos en Corea del Norte o en Cuba"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado ha rechazado que la presidenta Díaz Ayuso le haya corregido en lo que respecta a su opinión de que los vacunados deberían tener libertad de movimientos en Semana Santa. "Yo soy partidario de que ese debate se produzca en España. Y la presidenta no me ha corregido porque no se puede corregir una opinión, a no ser que estuviéramos en Corea del Norte o Cuba", ha dicho Aguado.

Este miércoles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Aguado había señalado que, en su opinión, los vacunados deberían tener la posibilidad de moverse libremente por España, subrayando que "ese es un debate que se está abriendo ya en Europa". Horas más tarde, la presidenta de la Comunidad, le reprochó que no hubiera consultado con la Consejería de Sanidad su propuesta puesto que son las autoridades sanitarias las que deciden qué medidas tomar.

"Me sorprende que después de dos horas de debate en el Consejo de Gobierno no lo hayan comentado, las competencias en materia de sanidad las tiene un consejero que estaba allí presente y al que no se le ha consultado", expresó Ayuso.

:small_orange_diamond: Ignacio Aguado (@ignacioaguado), vicepresidente de la CAM sobre viajar en Semana Santa: “Creo que una persona que esté vacunada se tiene que valorar que se desplace libremente “

Este jueves, en entrevista a la Hora de la 1, de RTVE, el vicepresidente subrayó que se trata de "una opinión" y ha rechazado de plano que la presidenta le hubiese corregido, insistiendo en su planteamiento. "Es bueno que haya debate, que hablemos. Mi opinión es que creo que hay que explorar ese debate y que tiene que hacerse en España. Un pasaporte verde que facilite la movilidad y pueda reactivar la economía sería muy deseable", enfatizó.

De cara a Semana Santa y sobre las medidas de restricción, el vicepresidente ha insistido en que Madrid "trabaja para poder aflojar las medidas lo antes posible, pero esas decisiones son competencia de la Consejería de Sanidad y son ellos quienes tiene que decir cuándo se pueden aliviar las restricciones".