Aguado pide cesar a la gerente que quería quitar el móvil a quienes se negaran a ir al Zendal

El vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho este jueves que no debe continuar en su cargo la gerente del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, Dolores Rubio, quien sugirió quitar los móviles a los pacientes covid para evitar su negativa a ser trasladados al hospital de emergencias Zendal.



Tras la visita a una residencia de mayores, Aguado ha afirmado que no se puede privar a un enfermo de hablar con su familia o retirarle el móvil: "Creo que las personas que abogan por eso no deben estar en esos cargos".



En un audio al que ha tenido acceso la Cadena Ser, Rubio indica al equipo directivo del hospital de Alcalá que las comunicaciones con los familiares podrían estar frenando el traslado, siempre voluntario, de pacientes al Hospital Isabel Zendal.

Ignacio Aguado pide el cese de la gerente del hospital de Alcalá

La gerente pregunta (en la grabación) por qué los enfermos deben tener teléfonos móviles y se responde que el paciente no necesita "ni a mamá ni a papá ni a la vecina de enfrente" para tomar su decisión.

En opinión de Ignacio Aguado, es "una falta de respeto lo que se ha dicho en ese audio a pacientes y familias", que tienen "todo el derecho" a hablar entre ellos y a tomar sus decisiones."Me pongo en la piel de las personas que no pueden tener a sus familias" acompañándoles en el hospital y es "inadmisible" que la gerente muestre esa actitud. "No debe estar ocupando ese cargo", ha recalcado.

Críticas sindicales

Las secciones sindicales del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares han manifestado públicamente su "absoluto rechazo" a las "presuntas acusaciones" contra los profesionales del centro de la gerente, quien en una reunión apuntó que pueden tener "un boicoteador" de los traslados de pacientes Covid al Hospital Enfermera Isabel Zendal "dentro", y han pedido su "dimisión".

Igualmente, a través de una nota, las secciones sindicales de CSIF, Satse, CC.OO., Amyts, CSIT Unión Profesional, UGT Y USAE en el Hospital Príncipe de Asturias, rechazan el "atentado" a la Ley de Autonomía del Paciente y al Plan de Humanización que supondría la retirada del móvil a los pacientes "coartando tanto la posibilidad de libre elección como el derecho a comunicarse con sus familiares de los pacientes", tal y como propone Rubio en la reunión.

"Estos hechos no pueden pasar sin respuesta por parte de la Consejería", señalan las organizaciones sindicales firmantes, que solicitan la "dimisión" de la directora, al tiempo que reiteran su rechazo a los traslados forzosos de trabajadores del Príncipe de Asturias al Isabel Zendal, "sin que se cubran sus ausencias".

Polémicas en el Zendal

Las críticas y polémicas sobre el nuevo hospital de pandemias de la Comunidad ha llegado hasta la Asamblea de la Región. Desde hace unos días, se han denunciado "sabotajes" en el recinto médico y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que detrás de estos hechos están "allegados" de Más Madrid, a los que ha acusado de "robar y boicotear" este centro sanitario. "Es una vergüenza nacional. Es impresentable lo que están haciendo con estos sabotajes", ha denunciado.

"El Zendal es objeto de su ira. Fonendos que han desaparecido, hurtos, roturas de puertas, interruptores... Sus más cercanos -en referencia a toda la izquierda, incluido Podemos- lo boicotean un día sí y un día también de una manera mezquina", ha dicho Ayuso como respuesta a una pregunta del diputado de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, en la sesión de control al Gobierno regional.

Isabel Díaz ha asegurado que "han desaparecido cajas de medicamentos" del Zendal y que "aparecen en sus medios afines, casualmente, al momento". "No hay no se qué medicamento, justo el que han robado y lo conocen ustedes al momento", ha añadido. Ante estas palabras tanto Gómez Perpinyà como Mónica García se han revuelto en sus escaños.