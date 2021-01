Isabel Díaz Ayuso echa un pulso a Pedro Sánchez: "¿A qué espera para tomar medidas más difíciles?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha preguntado al Gobierno por qué no cierra otras comunidades autónomas como hizo con Madrid el pasado mes de octubre cuando hay regiones que están "peor" y le echa un pulso para que tome medidas "más difíciles" para frenar la tercera ola de la Covid-19.

"Cerraron Madrid con una incidencia acumulada de 500. ¿Ahora mismo por qué no lo hacen con otras comunidades autónomas que están en un momento peor? ¿Por qué aplicaron sólo en la Comunidad de Madrid un estado de alarma abusivo contra el criterio de las administraciones sanitarias que sí sabían lo que estábamos haciendo?", ha cuestionado Díaz Ayuso este martes.

Y va más allá, ya que ha lanzado un órdago a Pedro Sánchez. "¿A qué está esperando para tomar medidas más difíciles? ¿A que se vaya su candidato -en referencia a Salvador Illa- o que acaben las elecciones en Cataluña?", ha preguntado refiriéndose a un hipotético confinamiento domiliciario.

"A Sánchez le da todo igual"

En rueda de prensa tras firmar el convenio con farmacéuticos y odontólogos para hacer test de antígenos en sus centros desde el 1 de febrero en la Comunidad de Madrid, Ayuso ha asegurado sentir una "absoluta decepción y hartazgo" con Pedro Sánchez, cuyo papel ha sido "lamentable" durante la pandemia.

La dirigente madrileña le ha acusado de "hacer propaganda" de forma constante y demostrar que "todo le da igual". En este punto se ha preguntado cuántas familias podría haber evitado contagiar a los suyos en Navidad si el Ministerio de Sanidad hubiera permitido a las farmacias hacer test de antígenos desde el 1 de diciembre, como pidió la Comunidad de Madrid.

"Antes criticaron las mascarillas FFP2, ¿y ahora resulta que son las mejores? ¿Por qué las atacaron cuando las repartimos si eran la mejor manera de protegerse?", ha preguntado Ayuso, que también ha cuestionado "cuántos casos de la cepa británica se pudieron evitar" si se hubiera controlado Barajas. "Estamos así por la falta de control en el aeropuerto", ha criticado.

"Campaña" por las vacunas

Tras criticar que a día de hoy Pedro Sánchez "no ha tenido el cuajo" de visitar el Hospital Enfermera Isabel Zendal pero sí "ha enviado a los suyos a manifestarse" a sus puertas, Ayuso ha cuestionado también por qué el presidente del Gobierno no hace cuarentena tras estar en contacto con su jefe de Gabinete, Iván Redondo, positivo por Covid-19.

"Hay que hacer cuarentena preventiva y no estar sólo de campaña", ha apuntado Ayuso que ha pedido al presidente del Gobierno que vaya a hacer campaña a Europa y no a Cataluña para conseguir más vacunas. "Hay que pelear por las vacunas donde haga falta y demostrar que te dejas la piel por los tuyos, que no lo está haciendo", ha señalado.

Cierre de la hostelería

Sobre el cierre de la hostelería y la restauración a las 21:00 horas, Ayuso ha anunciado que "en cuanto la pandemia se estabilice" en Madrid las restricciones cambiarán y "recuperarán sus horarios lo antes posible", al igual que "teatros y cine".

"No pensábamos cerrar nada en Madrid pero la cepa británica nos ha cambiado las reglas del juego", ha reconocido Ayuso.