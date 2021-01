Isabel Díaz Ayuso, a Podemos: "Van de pobres con causas que no han vivido en toda su vida"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que en Podemos "van de pobres e intentan solidarizarse con causas que no han vivido ni de cerca, ni de lejos, en toda su vida".

"Puede que no entiendan el espíritu del voluntario", ha señalado después de que en el Pleno de la Asamblea de Madrid la portavoz de Podemos, Isa Serra, haya criticado que desde el Gobierno regional durante el temporal Filomena solo hayan ofrecido a los ciudadanos "una pala".

Ayuso ha celebrado "gestos" como el que hizo el vicepresidente, Ignacio Aguado, "diciéndole a todos los ciudadanos" que o se arrimaba el hombro o toda esa cantidad de nieve se iba a convertir en hielo.

"Ustedes nunca han arrimado el hombro en nada y no saben lo que es trabajar ni ayudar a la sociedad. Prefieren quedar en casita como siempre dando lecciones", ha dicho. En este punto le ha preguntado "dónde está su jefe", el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, porque "tanto" que hablan de la Cañada Real, está "a 50 minutos en coche oficial".

Así, ha indicado que podría haber ido durante todas las Navidades a hacer "política barata", como, a su parecer, han hecho desde el partido en la región, "con las personas más necesitadas en zonas de Madrid". "Populismo barato", ha zanjado.

"Presidenta catastrófica"

Por su parte, Serra ha espetado que en Madrid lo que pasa no es que vivan en una zona catastrófica sino que tienen "una presidenta catastrófica por su incompetencia pero también por el fracaso de su proyecto ideológico y con el de su Gobierno".

La diputada de Podemos considera que tanto ella como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, estaban avisados del temporal pero "no hicieron nada para evitar los efectos" y después, "abandono absoluto".

"Cada día necesitamos más a lo público frente a las consecuencias del cambio climático, frente a un virus tan nocivo como el Covid o frente a la desigualdad. El problema no es que no les guste lo público, ustedes lo que no están de acuerdo es que se reparta equitativamente. A ustedes les encanta lo público para aprovecharse y metérselo en los bolsillos", ha lanzado. Serra les ha acusado de "saquear lo público".