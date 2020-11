Ayuso y Almeida honran a los sanitarios fallecidos: "El mejor homenaje es no bajar la guardia"

La Catedral de La Almudena ha acogido este sábado una misa en memoria de los sanitarios fallecidos por coronavirus, una cita que los dirigentes madrileños han aprovechado para alertar de que la tendencia a la baja de la curva del Covid no puede ser motivo para bajar la guardia. "Uno de los mejores homenajes que podemos hacerles [a los sanitarios] es no bajar la guardia estas navidades, no darles más trabajo", ha dicho el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

A las puertas del templo, el regidor ha declarado que "cualquier homenaje será insuficiente" y ha mostrado su preocupación ante las próximas fiestas con unas palabras similares a las que ha elegido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Lo que esperamos es que la gente disfrute con precaución, que no nos confiemos".

Además de Martínez-Almeida y Ayuso, han asistido al evento religioso el consejero de Sanidad de la región, Enrique Ruiz Escudero; los viceconsejeros de Asistencia Sanitaria y de Salud Pública, Juan González Armengol y Antonio Zapatero; y la presidenta autonómica de Vox, Rocío Monasterio.

86.028 contagios

"Hay muchos profesionales a los que debemos mucho, pero desde luego a los sanitarios y médicos", ha constatado Ayuso. Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, hasta el pasado jueves 26, 86.028 profesionales habían sido diagnosticados con el virus. Hasta el 5 de junio, en España murieron 63 sanitarios a causa de la pandemia.

Entre el 11 de mayo y el 26 de septiembre, según el informe de Sanidad, hubo 32.608 nuevos casos de positivos entre estos profesionales, 1.628 en la última semana. El 60% de ellos trabaja en un centro sanitario.

Según un informe de la OCDE y la Comisión Europea, durante la primera ola de la pandemia en España hubo más de 50.000 contagios entre sanitarios, un dato muy superior al de los países vecinos. En Italia superaron los 30.000 y en Alemania rondaron los 15.000.

En la última comparecencia, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, señaló que en la última semana se detectaron 41 brotes en centros sanitarios, 34 dentro de los hospitales. A pesar de ello, subrayó que estos profesionales se contagian cada vez menos gracias a un "muy buen trabajo". "Lo que no quiere decir que el riesgo sea cero", añadió.