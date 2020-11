Perpinyà (Más Madrid) acusa a Vox "de ser el partido de La Manada": "No lo retiro, es verdad"

Con motivo del Día Internacional contra la violencia machista, los diputados de PSOE, PP, Ciudadanos, Más Madrid y Unidas Podemos han leído este jueves una declaración institucional de apoyo a esta lacra. Lo han hecho fuera del hemiciclo de la Asamblea de Madrid tras el bloqueo de Vox, que ha impedido acordar un texto conjunto entre todos los grupos para condenar la violencia contra la mujer.

Ante esto, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha lamentado que "el partido político de la Manada", en alusión a Vox, haya intentado "boicotear" la declaración institucional que coincide con la opinión "unánime".

Tras estas declaraciones, el diputado de Vox en la Asamblea de Madrd, Íñigo Henríquez de Luna, le ha pedido que retire estas palabras, algo a lo que se ha negado Gómez Perpinyà, que ha reiterado su afirmación con un gesto con la cabeza. "Me parece una descalificación y una falta de respeto y consideración intolerable", ha replicado Henríquez de Luna.

Perpinyà (Más Madrid): "No retiro lo dicho. El partido de Vox es el partido de La Manada"

"Nosotros no somos el partido de ninguna manada. Ustedes sólo ven ciertas manadas en Pamplona y no ven en otras manadas en otros sitios, pero nosotros en Vox condenamos la violencia y la agresión sexual contra mujeres, hombres, ancianos... contra todos. No tenemos esa discriminación", ha continuado el diputado de Vox.

De Luna ha asegurado que Más Madrid "sí es el partido de Las Manadas" porque "les gusta colectivizar a la gente, a las mujeres".

"Una verdad como un templo"

La respuesta de Gómez Perpinyà no se ha hecho esperar y se ha negado a retirar sus afirmaciones alegando que "no está en disposición de exigir absolutamente nada". "Lo que intenta es erigirse en protagonista de una escena en la que no debería hacerlo porque hoy las protagonistas son las víctimas de violencia machista".

Gómez Perpinyà ha justificado sus palabras leyendo las declaraciones que pronunció en junio de 2019 el que fuera portavoz de Vox en Andalucía, Francisco Serrano: "La diferencia entre tener sexo gratis y pagando, es que gratis puede salir más caro. (...) Es un torpedo directo contra la heterosexualidad, contra las relaciones libres entre hombres y mujeres".

"Por todo eso es evidente que no lo retiro porque es una verdad como un templo. El partido de Vox es el partido de La Manada, efectivamente"-